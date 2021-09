Vatikan-Dokument: Ein Meilenstein für den Synodalen Weg?

Zuletzt wurden Stimmen einzelner Bischöfe und Theologen laut, die den Synodalen Weg in Deutschland kritisierten. So erschienen auf einer Seite des Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer alternative Gegendokumente zu den auf dem Synodalen Weg verfassten Papieren.

Ein Alternativtext widerspricht der Studie der Bischofskonferenz zum sexuellen Missbrauch in der Kirche und geht nicht wie diese davon aus, dass der Missbrauchsskandal in Zusammenhang mit der katholischen Sexualmoral oder der Machtstruktur in der Kirche steht.

Auch der Passauer Bischof Stefan Oster entwarf mit drei anderen Autoren ein eigenes Papier zu den Themen Sexualität und Partnerschaft. Nach Meinung der Autoren widerspricht der mehrheitlich im Themenforum verabschiedete Text der kirchlichen Lehre, da er den Begriff der Sünde im Bereich der Sexualität weitgehend ausklammere.

Weltweiter Synodaler Weg

Gleichzeitig zum Synodalen Weg in Deutschland startet Papst Franziskus einen synodalen Prozess für die Weltkirche. Dazu hat der Vatikan heute ein Vorbereitungsdokument veröffentlicht. Darin sieht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, einen "Meilenstein auf dem Synodalen Weg, weltweit und für die Kirche in Deutschland".

Der Papst setze "konsequent um, was er unter Synodalität versteht". Bätzing zeigte sich dankbar dafür, dass dieses Dokument "nun auch offiziell im Blick auf den weltweiten kirchlichen Prozess ausdrücklich vom 'Synodalen Weg' spricht" und die bereits begonnenen Prozesse in mehreren Ländern wertschätze.

So heißt es im Vatikan-Dokument: "Wo sie (Prozesse der Konsultation des Volkes Gottes) in einem synodalen Stil gestaltet wurden, ist der Sinn für die Kirche neu aufgeblüht und die Teilnahme aller hat dem kirchlichen Leben neuen Schwung gegeben." Und weiter: "Wenn der Stil der Synodalität nämlich nicht in Strukturen und Prozesse umgesetzt wird, fällt er leicht (...) auf die Ebene der Rhetorik herab."

Es geht um Macht und Autorität

Einige der Passagen lassen sich im Sinne des Synodalen Weges auslegen, wie er in Deutschland diskutiert wird. So ist die Rede von einem kirchlichen Prozess, "an dem alle teilnehmen können" oder der Prüfung von Strukturen, "wie in der Kirche die Verantwortung und die Macht gelebt werden".

Auch das Thema Missbrauch wird angesprochen: "Die gesamte Kirche ist aufgerufen, sich der Last einer Kultur bewusst zu werden, (...), sowie derjenigen Formen der Ausübung von Autorität, aus welchen verschiedene Arten des Missbrauchs entspringen können."

Das Zentralkomitee der Katholiken sieht in den vatikanischen Papieren eine Stärkung für den Synodalen Weg in Deutschland. "Wir haben hier bereits viel Arbeit geleistet. Und wir setzen das praktisch um, was im Vorbereitungsdokument für die Weltsynode eingefordert wird", sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg. "Franziskus will eine synodale Kirche, er stärkt das Prinzip der Synodalität. Das ist auch eine Botschaft an all jene, die uns deutschen Katholikinnen und Katholiken auf dem Synodalen Weg Spaltungsabsichten unterstellen."