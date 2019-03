Vatikan: Papst veröffentlicht Richtlinien gegen Missbrauch

Beim internationalen Anti-Missbrauchgipfel im Februar hatte Papst Franziskus auch für den Vatikanstaat neue Normen zum Kinderschutz angekündigt. Diese wurden nun, einen Monat später, erlassen. Demnach werden im Vatikanstaat Angestellte und Diplomaten des Heiligen Stuhls künftig dazu verpflichtet, jeden Vorwurf sexuellen Missbrauchs umgehend der Staatsanwaltschaft zu melden. Wird ein Fall nicht gemeldet, drohen Haft oder Geldstrafen von bis zu 5.000 Euro. Eine solche Meldepflicht hatte es bisher weder im Vatikan noch anderswo in der katholischen Kirche gegeben.

Schutz vor übergriffigen Priestern

Erstmals legt der Papst Richtlinien zum Schutz von Kindern vor übergriffigen Priestern vor. Doch auch Erwachsene sollen besser geschützt werden. Körperlich und psychisch Kranke bekommen den gleichen Schutz wie Kinder, genauso wie Menschen, die sich nicht gegen Übergriffe wehren können. Vermutlich will der Vatikan mit dieser Ausweitung auch Ordensschwestern besser vor Übergriffen schützen.

Personen, die sich auf eine Stelle im Vatikan bewerben, müssen in Zukunft auf ihre Eignung zum Umgang mit Schutzbedürftigen geprüft werden. Außerdem soll es Mitarbeiterschulungen zum Kinderschutz geben. Körperliche Züchtigungen jeder Art werden strikt verboten, aber auch die Bevorzugung einzelner Jugendlicher, beispielsweise durch Geschenke.

Durch die neue Regelung verjähren Missbrauchsfälle erst 20 Jahren nach dem 18. Geburtstag der mutmaßlichen Opfer. Diese haben laut den Neuregelungen ein Recht auf Gehör und Begleitung sowie "geistliche, ärztliche, psychologische und juristische Hilfe". Opfer sollen geschont werden, der Kontakt zum Täter vermieden, Täter sollen ihre Aussagen zum Beispiel per Videoschaltung machen. Das Thema Entschädigung wird allerdings nicht angesprochen.

Kinderschutzexperte: "Der Papst macht Ernst"

Der Jesuitenpater und Kinderschutzexperte Hans Zollner würdigt die neuen Regelungen des Papstes. Franziskus mache Ernst und fange damit "bei sich zuhause" an. "Der Papst zeigt, dass er konkrete Schritte machen will und in seinem eigenen Staat anfängt", so Zollner.

"Das, was er den Bischöfen und den Ordensoberen vor einem Monat bei dem Treffen der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen und der Generaloberen ins Stammbuch geschrieben hat – das macht er jetzt selbst vor." Hans Zollner, Jesuitenpater und Kinderschutzexperte

Die neuen Richtlinien beziehen sich zwar nur auf den Vatikanstaat und die Kurie - hier leben knapp 70 Kinder und Jugendliche - aber sie können Vorbildcharakter haben, findet BR-Kirchenexperte Tilmann Kleinjung: "Die heute erlassenen Regeln können vor allem als Kopiervorlage für die Länder dienen, in denen Kirchen noch keine Regeln gegen Missbrauch haben. Diese neue Regeln sind ein Schritt vorwärts bei der Bekämpfung des Missbrauchs. Nur die Frage bleibt: Warum erst jetzt?"