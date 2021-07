Vater von Britney Spears bleibt weiter Vormund

Der Vater der Pop-Musikerin Britney Spears bleibt weiter Vormund. Spears hatte bei ihrer Anhörung am Mittwoch vor einer Woche ein Ende der seit 2008 bestehenden Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. Richterin Brenda Penny entsprach dem bei dem Verfahren in Los Angeles jedoch nicht, obwohl Britney Spears in ihrer virtuellen Aussage schwere Vorwürfe gegen ihren Vater erhoben hatte und forderte, dieser gehöre eigentlich ins Gefängnis.

Britney Spears: "13 Jahre sind genug"

Nachdem Britney Spears wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen, die sich zuletzt nur noch auf ihre Finanzen erstreckte, nicht auf ihre sonstigen Angelegenheiten.

Bei der Anhörung vor einer Woche hatte die Künstlerin ein Ende der Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert und erklärt, sie leide darunter, von ihrer Familie und Managern völlig kontrolliert und ausgenutzt zu werden. "Ich bin traumatisiert. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend", sagte die 39-Jährige, wie US-Medien berichteten. Sie wolle ihr "Leben zurück", so Spears, "13 Jahre sind genug".

Unterstützung aus dem Showbiz

Popgrößen wie Christina Aguilera und Mariah Carey hatten nach Spears Ausasage ihre Unterstützung für die Kollegin signalisiert. "Es ist inakzeptabel, wenn es einer Frau oder überhaupt einem Menschen, der sein eigenes Schicksal kontrollieren möchte, nicht gestattet ist, so zu leben wie gewünscht", schrieb Aguilera, "Wir lieben dich Britney!!! Bleib stark", twitterte Carey. Fans forderten unter den Hashtag #FreeBritney das Ende der Vormundschaft über ihr Idol.