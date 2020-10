Vandalismus: Kunstobjekte auf Berliner Museumsinsel beschädigt

Hildmann hat inzwischen mehr als 100.000 Follower auf seinem Telegram-Account. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung, der Staatsschutz ermittelt. Das Berliner LKA verschickte an Besucher der Museen, die am 3. Oktober eine Eintrittskarte gekauft haben, eine Mail, die in der "Berliner Morgenpost" wörtlich zitiert wird. Darin bittet die Polizei um Mithilfe und fragt, ob den Besuchern verdächtige Personen aufgefallen sind und ob sie Verdächtige auf Fotos wiedererkennen würden. Videoaufnahmen seien bereits gesichert worden, hieß es. Aus Ermittlerkreisen wurde darauf hingewiesen, dass der Fall von Vandalismus wohl nicht langfristig geplant gewesen sei. Vielmehr, so zitiert die "Morgenpost" Insider, habe "jemand mit geringem technischen Aufwand die Kunstwerke bespritzt".

Negativ-Schlagzeilen nach Einbruch

Die Berliner Museumsinsel wird gerade aufwändig modernisiert. Sie gilt als Hauptanziehungspunkt für Kunstliebhaber in Berlin. Allein das Pergamonmuseum, dessen Umbau rund 800 Millionen Euro kosten soll, empfängt jährlich mehr als eine Million Besucher. Alle Häuser zusammen, darunter auch das Bode-Museum, verkaufen mehr als drei Millionen Eintrittskarten. Gleichwohl steht die zuständige Stiftung Preußischer Kulturbesitz wegen der Zahlen in der Kritik, da in Paris, Rom, Madrid und London deutlich mehr Besucher üblich sind. Außerdem gab es Negativ-Schlagzeilen mit Einbruchskriminalität: Aus dem Bode-Museum wurde am 27. März 2017 eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze entwendet. Inzwischen wurden zwei arabischstämmige Clanmitglieder und ein Wachmann zu Jugend- und Haftstrafen verurteilt.