"Valheim": Heiß diskutiertes Computerspiel über Wikinger

"Valheim" ist eine riesige wilde Welt mit dichten Wäldern, hohen Bergen, gefährlichen Sümpfen und weiten Wüsten, mal freundlich, mal düster, voller friedlicher Tiere und gefährlicher Monster. Als Wikinger sollen die Spielenden hier ihr Überleben sichern. Sebastian alias "Hirnsturz" ist Youtuber – und das Spiel „Valheim“ ist seit Wochen sein einziges Thema: "Man bezeichnet das Spiel eigentlich als Survival-Spiel, also Überlebens-Spiel. Das wäre typischerweise so, dass man nach Essen suchen muss, um überhaupt zu überleben. Man würde sonst verhungern. Das ist in dem Spiel zum Glück nicht so. Das finde ich auch ganz gut."

Dass "Valheim" in Sachen Survival nicht allzu harsch mit den Spielenden umspringt, ist ein Grund für seinen Erfolg. Ein anderer ist, dass man an die Regeln der Welt und des Spiels ganz langsam herangeführt wird: Man sammelt am Anfang einen Stock, einen Stein, und dann sagt das Spiel: Du hast jetzt ein Stock, einen Stein gefunden. Daraus könntest du dir eine Steinaxt machen. Dann baust du dir auf primitivste Art und Weise eine Steinaxt; Knöpfchen drücken, dann kommt eine Steinaxt dabei rum. Mit dieser Steinaxt hat man wiederum die Möglichkeit, Holz abzubauen. Also man fällt einen Baum. Die ersten Schritte sind Bau dir erst einmal eine Behausung, in der du schlafen und nächtigen kannst, dich ausruhen von deinen Abenteuern.

Endlich mal was anderes!

"Valheim" ist der große Überraschungshit des Frühjahrs: Seitdem das Spiel Anfang Februar auf der Gaming-Plattform Steam erhältlich ist, wurde es über fünf Millionen Mal verkauft. Für einen Titel, den ein fünfköpfiges Team in Schweden entwickelt hat, ein wahnsinniger Erfolg. Natürlich spielt die seit einigen Jahren anhaltende popkulturelle Begeisterung für Wikinger dabei eine Rolle: Für gamestar.de, eine wichtige Nachrichtenplattform für Spiel-Themen, hat die Psychologin Jessica Kathmann die aktuelle Wikinger-Faszination damit erklärt, dass diese in unserer Vorstellung eng mit dem Archetypen eines Helden verknüpft seien und "eine Art überzeichnetes Gegenbild" unserer "recht einseitigen Empfindungswelt" darstellten. Dass unser Wissen über das tatsächliche Leben und die Mythologie der Wikinger sehr vage ist, hilft, denn so können wir die Leerstellen mit fantastischen Geschichten und Charakteren füllen. Auch die Optik von "Valheim" ist etwas unscharf und blockig-pixelig, was im Vergleich zu den heute meist üblichen, fotorealistischen Darstellungen in Games auffällt. Youtuber Sebastian empfindet es aber als Vorteil, "dass dieses Spiel [..] gerade dadurch wie ein Gemälde ist, weil ein Gemälde hat ja auch Pinselstriche und wirkt im Detail betrachtet nicht besonders schön oder attraktiv. Aber wenn man es von weiter weg betrachtet als Gesamtes, hat man ja ein Gemälde, was dann wirkt."

Kampf gegen die Elemente

Tatsächlich erliegt man schnell der impressionistisch anmutenden Ästhetik von "Valheim". Anfangs fällt noch auf, dass zum Beispiel das Feuer einer Fackel aus lauter hellen Klötzchen besteht, aber die fein abgestimmte Balance vieler Design-Elemente verdichtet sich bald zu einem synästhetischen Gesamterlebnis, erzählt Sebastian: "Wenn du einmal ein Unwetter in diesem Spiel erlebt hast, wie das dargestellt ist, visuell, audio-technisch auch, die Blitze zucken rein, alles ist nass, du fühlst dich richtig durchweicht – und wenn du dich dann in deine Hütte setzt, machst dein Feuerchen an und trocknest am Feuer – denkt man sich Endlich bin ich im Trocknen. Endlich wärmt mich dieses Feuer. Ich kann mein Fleisch braten.“

Erstaunlicherweise fehlen einige der zentralen Wikinger-Klischees in "Valheim" vollständig, vor allem das Brandschatzen und Plündern. Natürlich kommt es trotzdem regelmäßig zu Kämpfen gegen Allerweltsmonster und ganz besonders gegen die bisher fünf Bosse des Spiels – also Großgegner, die man für den weiteren Spielfortschritt besiegen muss. Da das Spiel noch im "Early Access" ist, sich also offiziell noch in der Entwicklung befindet, werden die Schätze und Abenteuer dieser Welt auch so schnell nicht alle entdeckt sein. Youtuber Sebastian meint: "Da das Spiel bis jetzt schon eine gewisse Perfektion bietet, also eine sehr ausgereifte Abstimmung der einzelnen Elemente, ob Musik oder Grafik, oder Inhalte und Gegner-Design, habe ich da große Hoffnung, dass das richtig gut wird."