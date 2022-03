150 Millionen Euro: Valery Gergiev verkauft Mailand-Immobilien

"Um Valery Gergiev mache ich mir keine Sorgen", sagte Star-Tenor Jonas Kaufmann (52) kürzlich dem italienischen "Corriere della Sera". Tatsächlich scheint der einst viel beschäftigte Dirigent keine materiellen Sorgen zu haben. Das angesehene Blatt berichtet, dass sich der Maestro, der als Chef der Münchner Philharmoniker wegen seiner Freundschaft zu Wladimir Putin und seines Schweigens zum Angriff auf die Ukraine entlassen wurde, gerade von etlichen Luxus-Immobilien in Italien trennt. Es soll sich um Werte von insgesamt rund 150 Millionen Euro handeln, wobei die einzelnen Adressen genau bezeichnet werden. Gleichzeitig heißt es, dass sich Gergiev (68) in seiner Heimat Ossetien eine "fürstliche Villa" als Altersruhesitz errichtet.

Dirigent hat großes Vermögen geerbt

Wie der "Corriere" herausgefunden hat, erbte der Dirigent ein Viertel der Hinterlassenschaft der im Januar 2015 verstorbenen japanischen Kunst-Mäzenin Yoko Nagae Ceschina. Sie hatte keine überlebenden direkten Nachkommen. Die millionenschwere Förderin der klassischen Musik war 1960 nach Italien umgezogen, um dort ihr Harfenspiel zu vervollkommnen. Kurz darauf lernte sie den italienischen Geschäftsmann und Grafen Renzo Ceschina kennen, den sie 1977 heiratete. Die beiden trennte ein Altersunterschied von 25 Jahren. Nach fünfjähriger Ehe erbte die Japanerin ein Vermögen von rund 190 Millionen Euro. Gerichtsverfahren um das Testament ihres verstorbenen Gatten gewann sie nach zehn Jahren Prozessdauer.

Villa an Amalfiküste und Palazzo in Venedig

Nach dem Tod der Gräfin wurde Gergiev wiederum mit einem Viertel des Erbes bedacht, wozu nach einer Gerichtsentscheidung rund zwanzig Anwesen in Mailand mit einer Grundfläche von etwa 20.000 Quadratmetern gehören, aber auch eine Villa an der Amalfiküste und der Palazzo Barbarigo in Venedig aus der Renaissance-Zeit. Einige Häuser in der lombardischen Hauptstadt in der Via Mercato und der Via Arco seien schon verkauft, andere stünden leer und warteten auf Bieter. Dazu gehören auch ein heruntergekommenes Bauernhaus und ein 8.000-Quadratmeter-Anwesen am kleinen See Cava di Segrate, der in einem Vorort von Mailand liegt.

Er besitzt Anteile an Putenfleisch-Produzent

Gergiev gehörte zu den absoluten Spitzenverdienern seiner Zunft. Das Fachblatt Forbes schätzte seine Jahreseinnahmen in der Saison 2011/12 auf 16,5 Millionen US-Dollar. Der Dirigent lag damit auf Platz 3 unter den Großverdienern im Musikgeschäft. Dabei floss das Geld nicht nur aus künstlerischen Quellen: Gergiev ist auch an Eurodon beteiligt, dem größten russischen Anbieter von Putenfleisch mit einer Jahresproduktion von 70.000 Tonnen.

Eine weitere Statistik der 200 bestbezahlten russischen Theaterintendanten von 2013 sah den Chef des Petersburger Mariinski-Theaters mit 4,75 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen auf Platz 1, vor dem Chef der Russischen Nationalphilharmonie, dem Geiger Wladimir Spiwakow (77). Gergiev soll damals in Russland sechs "Wohnungen" und ein Sommerhaus besessen haben.

Am morgigen Donnerstag um 14.00 Uhr soll übrigens der Kulturausschuss der Stadt München über die Details der Vertragsauflösung mit Gergiev beraten. Die Frage ist, ob ihm eine Abfindung zusteht, was Juristen unterschiedlich bewerten.