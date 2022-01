"Valerian & Veronique"-Schöpfer: Comiczeichner Mézières ist tot

Mit seiner Comic-Reihe "Valerian und Veronique" wurde er berühmt und mit seinen Werken inspirierte er größere Hollywood-Produktionen: Nun ist der französische Comiczeichner Jean-Claude Mézières in der Nacht auf Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. "Er hinterlässt eine große Lücke, doch seine fantastischen Bildwelten bleiben unsterblich", teilte der Carlsen Verlag am Montag in Hamburg mit.

Mézières wurde 1938 in Paris geboren. Schon während seines Kunststudiums zeichnete er für verschiedene französische Comicmagazine. Seine berühmteste Serie sollte "Valerian" (deutsch: "Valerian und Veronique") werden, die im Magazin "Pilote" erschien. Die Science-Fiction-Comics handeln im 28. Jahrhundert und erzählen von den Abenteuern des Raum-Zeit-Agenten Valerian, der die Welt retten muss. In dieser Zukunft kann man etwa mit einer Maschine durch Raum und Zeit springen, eben vom Jahr 2720 in das elfte Jahrhundert zurückfliegen. Die Serie behandelt aber auch wichtige Themen wie Kolonialismus, Umweltzerstörung, enthält Kritik an politischen und wirtschaftlichen Systemen und besticht vor allem durch die nie zuvor gesehen Bilder und Figuren, die Mézières mit seinen Zeichnungen erschuf.

Kleine Revolution: eine weibliche Hauptfigur im Comic

Besonders erstaunlich ist laut Carlsen Verlag, dass dem Raum-Zeit-Agenten Valerian auch eine weibliche Hauptfigur zur Seite gestellt wurde, Veronique (im frz. Laureline), die durch ihre Intuition dem männlichen Gegenpart oftmals haushoch überlegen war. So wurde Veronique zu einer der ersten weiblichen Hauptfiguren im französischen Comic. "In den französischen Comic-Büchern für jüngere Leser gab es damals keine solche Figur. Das war eine kleine Revolution", sagte Mézières wenige Jahre vor seinem Tod gegenüber dem BR.

Aus diesem Grund wurde die Reihe in Deutschland 1978 als "Valerian und Veronique" bei Carlsen Comics veröffentlicht. Insgesamt erschienen 23 Bände der Reihe, die in einer siebenbändigen Gesamtausgabe vorliegen. Die Alben haben sich millionenfach verkauft und sie inspirierten unter anderem den Regisseur George Lucas. "Star Wars" wäre ohne "Valerian" nicht denkbar, so Programmleiter Klaus Schikowski vom Carlsen Verlag.

Für den Film "Das fünfte Element" des Regisseurs Luc Besson entwickelte Mézières gemeinsam mit dem französischen Comiczeichner Jean Giraud das Design. 2017 erschien mit "Valerian" die Verfilmung seines Science-Fiction-Epos, ebenfalls von Luc Besson.