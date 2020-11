"Vadderunser" und "Wos mir glaum": Gottesdienst auf Fränkisch

Auch wenn es aufgrund der Akustik des Kirchengewölbes schwer zu verstehen ist: In der Gemeinde der Dreieinigkeitskirche in Lichtenau bei Ansbach findet der Gottesdienst zu 100 Prozent auf fränkisch statt. Psalmen und Kirchenlieder, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Mundart in der Kirche hat Pfarrer Claus Ebeling den "Fränkischen Psalter" herausgebracht. Ein Gesangs… Verzeihung… a Xangsbuch der besonderen Art. Für Pfarrer Ebeling ein Stück Heimat.

Theologie auf Fränkisch einfacher verständlich

Ihm fällt auf, dass die Leute das gerne hören, wenn er den Gottesdienst auf Fränkisch hält. Die Mundart gehe ihnen direkt zu Herzen. Für ihn als Pfarrer hat es auch einen besonderen Effekt in seiner Arbeit:

"Ich kann im Dialekt die Sachen ganz anders sagen, ich muss große theologische Begriffe auflösen, in ganz praktische Beispiele und ich bin einfach geerdeter und bodenständiger in dem was ich sage und was die Menschen empfinden." Pfarrer Claus Ebeling

Glaubensbekenntnis auf Fränkisch

In dem aufwändig gestalteten Buch sind dutzende Lieder, Psalmen und Gebete, jede Seite hat seinen eigenen bunten, filigran gezeichneten Bilderrahmen, die Titel in Fraktur-ähnlicher Schriftart. Da dürfen die wichtigsten christlichen Gebete nicht fehlen. Wie beispielsweise das Glaubensbekenntnis, oder wie es hier heißt: "Wos mir glaum":

"Ich glaab an an lebendichn Godd. Er is der Vadder vo uns alle. As Weldall und unser klaaner Erd hod er aus Liebe gwolld und geschaffn." Auszug aus dem Fränkischen Psalter Band 2: Wos mir glaum, Glaubensbekenntnis

Oder eben auch das Vater unser:

"Unser Vadder im Himmel. Dei Noma is uns heilich. Regiern sollsd du, wos du willsd soll gscheng, im Himmel und dou ba uns aff der Erdn." Auszug aus dem Fränkischen Psalter Band 2: As Vadderunser, Das Vater unser

Herausforderung: Melodien in fränkischer Mundart

Die Psalmen und die Gebete ins Fränkische zu übersetzen, ist dabei noch die leichteste Aufgabe. Die Herausforderung ist eine andere: Melodien bekannter Kirchenlieder mit den teils kürzeren, teils verlängerten Silbenzahl der fränkischen Mundart zu verbinden.

Durch die Übersetzung entstehe oft ein ganz neuer Text, erzählt Pfarrer Ebeling. So gebe es natürlich mal leichter, mal schwerer übersetzbare Texte. "Es gibt manchmal auch ein zähes Ringen. Da habe ich auch mal eine Mit-Autorin gebeten 'Schau mal drüber' und die hatte die Lösung, das Gespür das Richtige zu sagen. Das ist auch das Schöne an unserem Arbeitskreis, dass man gemeinsam ringen kann", so Claus Ebeling weiter.

Gibt es das Universal-Fränkisch?

Hinzu kommt noch ein Problem: Ein Uffenheimer spricht anders Fränkisch als ein Ansbacher. Ein Bamberger anders als ein Fürther, der sogar noch anders spricht als ein Nürnberger. So vielfältig, so nuanciert ist die fränkische Mundart. Für den Text wurde sich sozusagen für eine Art "Einheits-Fränkisch" entschieden.

Die Zusammenarbeit zwischen den diversen Franken lief aber reibungsfrei, meint Co-Autor Fritz Rückert. "Wir sind alle friedlich, da rauft man sich zusammen und sagt: 'Macht ihr das und ich halt was Anderes'. Du musst dich nicht nur nach den Nürnbergern richten und das finde ich ist das Schöne, es kann ein jeder machen, wie er es will."

Mundart-Gottesdienst kommt an

Pfarrer Ebeling stellt fest: seine Kirche ist bei fränkischen Gottesdiensten viel besser besucht, als sonst. Auch außerhalb von Corona-Zeiten spielt er vor "ausverkauftem Gotteshaus". Beim anschließenden Verkauf des Fränkischen Psalters greifen die Besucher gut zu, der Mundart-Gottesdienst kommt an. "Das ist sehr schön, weil man alles versteht und es lockerer ist und nicht so steif", sagt eine Besucherin.

Eine andere hat den Mundart-Gottesdienst schon auf Youtube gesehen, jetzt wollte sie ihn Live erleben. "Das passt zu uns, das Hochdeutsche passt nicht zu uns. Das wollen wir beibehalten und sollten unseren Kindern weitergeben", sagt eine Dritte. Mundart sei ein Kulturgut, das verloren gehe, wenn es nicht gepflegt werde.

Mund-Art: Kunst? Oder kann das weg?

Mundart als Kulturgut. Und im Wort "Mund-Art" steckt auch die Kunst schon im Begriff. Ist das aber nun wirklich Kunst? Oder kann das weg?

"Wir schreiben es bewusst groß, das A in Mundart, weil es eben eine Kunst ist. Auch weil wir echte Künstler, Mundartkünstler dabeihaben. Viele machen es zwar hobbymäßig aber auf einem professionellen Niveau." Pfarrer Claus Ebeling

Co-Autor Fritz Rückert nimmt es mit Humor und beantwortet die Frage mit einem Wortspiel und passend natürlich in Mundart:

"Entweder du kunnsts oder du kunnsts ned. Es klingt jetzt hochgestochen wenn ich sag es ist Kunst, aber man muss sich schon was dabei denken." Co-Autor Fritz Rückert

Mundart soll zusammenbringen. Band 1 gab es bereits als Hörbuch. Band 2 bietet aber noch ein kleines Extra. Als spontane Idee wurden die Lieder des Fränkischen Psalters noch aufgenommen, damit Mundart-Fans auch in Corona-Zeiten von zuhause aus mitsingen können.