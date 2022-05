Uwe Tellkamps "Der Schlaf in den Uhren": Eine einzige Qual

Man weiß gar nicht, wo anfangen, so fassungslos steht man vor diesem Verhau von einem Roman. "Ladenblei", das Wort auf Seite 685, hat man sich angestrichen, in der Gewissheit, dass dieses Ding so schwer wie Blei in den Buchläden liegen wird. Denn die Lektüre ist, man muss hier gleich mit der Tür ins Haus, eine einzige Qual, eine Pein. Es bereitet einem ernsthaft Schmerzen, das lesen zu müssen. Uwe Tellkamp hat sich völlig verrannt. Ihn leitet das blanke Ressentiment. Er hat die Kontrolle über sein Material, er hat die Herrschaft über seine Kunst – das Geschichtenerzählen, die Literatur – verloren. Wir sehen ihn erbarmungslos scheitern unter dem grellen Licht der "Jupiterlampen der Öffentlichkeit", wie er sie in "Der Schlaf in den Uhren" nennt.

Abstruse Verschwörungserzählung

Es geht in diesem Roman um vieles, unter anderem auch um einen berühmten Autor der Bundesrepublik, der die DDR als "kommode Diktatur" bezeichnet. Bei Uwe Tellkamp heißt dieser Großschriftsteller Oskar Brock, aber es ist klar, wer gemeint ist: Günter Grass, der diese Formulierung 1995 in "Ein weites Feld" prägte. Bekanntlich einer der schlechtesten Deutschland-Romane der jüngeren Vergangenheit. Missraten, weil Grass glaubte, seine Leser politisch belehren und damit über alle Maßen langweilen zu müssen. Exakt das ist auch das Problem Uwe Tellkamps. "Der Schlaf in den Uhren" ist eine Verschwörungserzählung über "die sogenannten Hauptstrommedien" und deren "vertikale Beeinflussung" durch die Regierung, den "Machtkomplex", kurz: "die politmediale Maschinerie, die Journalitik (statt Journalistik)". Eine im Geheimen agierende "Tausendundeinenachtabteilung", so liest man in diesem modernen Märchen, sorgt dafür, dass im Jahr 2015 streng kanzleramtskonform an der "Wahrheitskrümmung, -unterdrückung, -steuerung, -färbung" gearbeitet wird - mittels "lücken- und lügenhafter und blödsinniger Berichterstattung". In diesem Telegram-Stil sind weite Teile von Tellkamps Roman abgefasst.

Angela Merkel wird zur Roman-Karikatur

Angela Merkel hat die zweifelhafte Ehre, sich in Tellkamps Figur Anne Hoffmann karikiert zu sehen, und der 53-jährige Tellkamp ist sich wahrhaftig nicht zu schade, darin seinen eigenen Fall zu erwähnen, "bei dem er 95 Prozent der Flüchtlinge bezichtigte, zu uns nur der Sozialleistungen wegen zu kommen". Sein alter ego heißt wie schon im "Turm" Fabian Hoffmann, wobei er sich im neuen Roman ebenso in der zu polemischen Ausfällen neigenden Schriftstellerin Judith Schevola spiegelt, die irgendwann den Verlag wechseln muss – wie Tellkamp, als er einst wegen Unstimmigkeiten von Rowohlt zu Suhrkamp ging. Dem war die Publikation seines umstrittenen Romans "Der Eisvogel" (2005) vorausgegangen, in dem ein gewisser Wiggo Ritter auftrat, der einem im neuen Tellkamp nun wiederbegegnet.