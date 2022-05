Uwe Tellkamp trotz Verrissen Bestseller und Mediatheks-Erfolg

Der "Abweichler" auf Erfolgskurs

Der "Abweichler" Tellkamp, als den er sich literarisch stilisiert, macht mit seiner Opfererzählung Kasse. Über den "Abweichlertypus" schreibt er in seinem neuen Roman: "Der Abweichler wird zum Abweichler gemacht: lag er längere Zeit unbehelligt im warmen Strom der applaudierten Meinungen, so genügt ein Umstand, ein Kontakt mit einer anderen Wirklichkeit, um von einem Erweckungsschock aus dem Hauptstrom geschleudert zu werden und sich in kälteren, tieferen, deutlich nahrungsärmeren Gewässern wiederzufinden. Der Abweichler ist nun auf Abstand zu den applaudierten Meinungen und ihren Geburtskanälen, den sogenannten Hauptstrommedien, und innerhalb der Hauptstrommedien zu den Statthaltern des Hauptstroms. Sie lassen die abweichende Position nicht auf der sogenannten Augenhöhe gelten, sondern strafen sie mit sozialer Verachtung, was den Abweichler in die Position des Grüblers und psychisch Herausgeforderten versetzt. Schwächere Vertreter des Abweichlertypus knicken ein oder resignieren, die Grundmine gräbt sich in den Schlick und wird von Seepflanzen überwachsen. Stärkere Vertreter halten die Stellung, warten auf Beute." Um es also mit der kriegerischen Metaphorik des Autors sagen: Die Grundmine Tellkamp hat gezündet, Spezialoperation gelungen.

"Multikultureller Romanversuch"

Uwe Tellkamp selbst nennt dem MDR gegenüber "Der Schlaf in den Uhren" einen "multikulturellen Romanversuch". Auf Twitter wurde in den vergangenen Tagen viel über einzelne Figuren des Schlüsselromans und deren Vorbilder in der Realität diskutiert, was Tellkamp selbst kaum zu jenem "Twitterverhalten der Orks" wird rechnen können, das er im Roman beklagt. Spielt der Figuren-Name Judith Schevola womöglich auf den faschistischen Denker Julius Evola an? Und warum, so wurde weiter gefragt, hat die Roman-Randfigur Nikolai resp. Nicolai Niekisch, die Züge des FAZ-Feuilletonisten Dietmar Dath trägt ("unser Hausgenie, der Philosoph, TRAZ-Redakteur und Sciencefictionspezialist" mit "Dostojewskibart"), ausgerechnet denselben Nachnamen wie der Nationalbolschewist Ernst Niekisch? Uwe Tellkamp schweigt zu alledem. Auf Twitter sucht man ihn vergebens. Auch da scheint er einer Maxime seines Romans "Der Schlaf in den Uhren" zu folgen. Sie lautet: "Der buddhistische Standpunkt twittert nicht, wandert somit in den Totholzbereich des Aufmerksamkeitsdschungels." Der Bestseller-Autor schlägt sich den Verkaufs- und Klickzahlen zufolge ganz gut im deutschsprachigen Aufmerksamkeitsdschungel.

"Der Fall Tellkamp – Streit um die Meinungsfreiheit" ist in der 3sat-Medathek abrufbar, eine gekürzte Fassung soll am 12. Juni im ZDF laufen (um 0.35 Uhr in der Nacht zum 13.6.).