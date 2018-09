Zwei Filme zum Massaker auf Utøya - ein Vergleich

Der Anschlag in Echtzeit, ohne Schnitt

Erik Poppe hat für "Utøya 22. Juli" einen ganz anderen Ansatz gewählt. Er hat den beklemmenden Anschlag in Echtzeit gedreht, in strenger Einheit von Ort und Zeit. Der Film dauert genau so lang wie damals Breiviks brutale Treibjagd auf die 560 Jugendlichen, nämlich 72 Minuten. Und das ohne Schnitt. Das besitzt ohne Zweifel eine gewisse Eindringlichkeit, aber ob man ein traumatisches Massaker so aufarbeiten kann, bleibt doch sehr zweifelhaft. Man meint, im Film immer die ganze technische Logistik hinter der Geschichte zu spüren, den Aufwand, den es bedeutet, so etwas in einer Einstellung zu inszenieren.

Breiviks Motive, sogar sein Name bleiben bei Erik Poppe im Dunkeln. Man sieht ihn auch nie. Der norwegische Regisseur wollte keine Nachahmer animieren. Stattdessen also nur verzweifelte Teenager, die sterben, die um ihr Leben laufen, die schreien und weinen. Poppe will die Angst und Ohnmacht spürbar machen, die den Gefühlen der am 22. Juli 2011 real Betroffenen wohl sehr nahe kommt, doch dieser Effekt der Re-Inszenierung nutzt sich schnell ab. In seiner Echtzeit-Künstlichkeit wirkt "Utøya 22. Juli" sogar irgendwann zynisch, vor allem wenn die Kamera ihre anfänglich dokumentarische Position aufgibt und sich stilistisch an Genres wie dem Kriegsfilm oder – schlimmer noch – dem Horrorthriller orientiert.

In diesem Fall sei also einmal nicht der Kinobesuch empfohlen, sondern – wenn möglich – der Abruf des Films von Paul Greengrass im Streamingdienst Netflix.

Erik Poppes "Utøya 22. Juli" kommt diese Woche in die Kinos, Paul Greengrass' Version der Ereignisse wird ab 10. Oktober auf Netflix zu sehen sein.

