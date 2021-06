USA: "Mancherorts denkt man nicht mehr an die Pandemie"

Bloß kein Rückfall, keine neue Welle – das ist die Devise, je weiter südlich man an der Westküste der USA kommt. In Kalifornien sind zwar die meisten Geschäfte und Restaurants längst wieder für Kunden geöffnet, an der Maskenpflicht aber hält man fast überall strikt fest und die Personenzahl wird begrenzt. "Essen gibt es fast überall nur zum Mitnehmen, und auch viele Fastfood-Ketten bieten immer noch nur Drive-Thru an", sagt Dirk Rohrbach, der gerade von Washington bis zur mexikanischen Grenze bei San Diego mit dem Rad unterwegs ist. Er ist Arzt, Journalist, Fotograf – und Reisender, derzeit arbeitet er am radioReisen-Podcast "50 States" von Bayern2.

Kalifornien war schwer getroffen von der Pandemie, über 62.000 der knapp 40 Millionen Einwohner:innen verstarben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Anfang Februar hatte das medizinische Journal JAMA hier eine Corona-Variante entdeckt, die dann auch bald in internationalen Medien auftauchte. Dennoch, die Zahlen gehen zurück, und noch steigt auch die Impfquote an. Ab 15. Juni sollen sogar hier weitere Maßnahmen aufgehoben werden. Tests werden lediglich für Massenveranstaltungen benötigt, die Abstandsregeln werden aufgehoben, Maskenregelungen entschärft. Sicherheit ist aber immer noch das zugrundeliegende Konzept.

"Konservativ regierte Staaten hinken mit Impfungen hinterher"

"In manchen anderen Regionen macht man sich längst keine Gedanken mehr über die Pandemie", sagt Dirk Rohrbach – wie etwa in South Dakota, wo sich die konservative Gouverneurin schon die ganze Zeit über rühmte, dass sie den Einwohner:innen South Dakotas nie gesagt habe, sie sollen zuhause bleiben. Hier verzeichnet man inzwischen seit einer Woche keine neuen Toten mehr.

"Dass der Independence Day am 4. Juli in diesem Jahr mit dem üblichen Barbecue, Familie und Freunden gefeiert werden kann, wird immer realistischer. So hatte es Präsident Joe Biden versprochen", meint Rohrbach. Chef-Virologe Anthony Fauci zeigte sich in einem CNN-Interview allerdings jüngst besorgt, weil man die aus Indien stammende Delta-Variante auch in den USA mehr und mehr nachgewiesen habe: "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Variante auch hier die Oberhand gewinnt." Impfen, impfen – das sei das wichtigste Mittel. Doch gerade die Impfungen sind vielerorts ins Stocken geraten, weil es immer weniger Menschen gibt, die sich auch impfen lassen wollen.

"Besonders konservativ regierte Staaten hinken hinterher, was das Impfen angeht. Es ist einfach weiter hoch politisch. Wer Trump wählt, hat tendenziell auch Vorbehalte gegen die Impfkampagne der Biden-Regierung", sagt Rohrbach. Das zeige sich auch in Gesprächen: "Da war zum Beispiel ein älteres Ehepaar in Cortez, Colorado. Die Impfstoffe sind nicht sicher, haben sie mir erzählt. Sie wollen sich nicht impfen lassen, auf keinen Fall." Donald Trump ist selbst geimpft und hatte sich auch häufig öffentlich für Impfungen ausgesprochen – allerdings, etwa in einem Fox-News-Interview auch angefügt: "Wir haben allerdings unsere Freiheit, die wir uns auch bewahren müssen. Ich finde es also auch gut, wenn man sich nicht impfen lässt."

Hält Bidens Konjunkturprogramm, was es verspricht?

Der billionenschwere Haushaltsplan von Joe Biden soll Familien stärken, Bildung fördern und durch Investitionen in die Infrastruktur die Wirtschaft ankurbeln. Das gigantische Konjunkturprogramm rückt auch sozial Schwächere in den Fokus – etwa durch kostenlose Community Colleges oder Erhöhung der Hilfen für Arbeitslose. Und von staatlichen Investitionen in die Infrastruktur sollen auch kleinere Unternehmen profitieren. Diese allerdings befürchteten jüngst gegenüber MSN-News, dass bürokratische Hürden es ihnen weiterhin schwer machen könnten, gute Verträge abzuschließen.

Dirk Rohrbach war im Oktober und November in den Heartlands der USA unterwegs. Iowa, Illinois, Nebraska – das sind für viele US-Amerikaner die "Flyover-States". Niemand reist hierhin, schon gar niemand zieht hierhin, viele der Bürger:innen scheinen hier – wie sozial schwächere in den großen Metropolen auch – längst abgehängt. "Es ist sehr schwer einzuschätzen, ob die Menschen hier das Konjunkturprogramm erreichen wird", meint Rohrbach. "Aber die Menschen im Heartland sagen von sich selbst, dass sie unverwüstlich sind. Die verheerende Dürren während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren, immer wieder kehrende Tornados, jetzt die Pandemie – sie sagen hier: Am Ende des Tunnels ist Licht. Und vielleicht kommt das ja nicht von einem Zug…“"