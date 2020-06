Wie Literatur hilft, die Proteste in den USA zu verstehen

Es ist eine Situation, wie sie Ulrich Baer, ein deutscher Literaturprofessor in New York, in Jahrzehnten noch nicht erlebt hat: Die Stadt steht unter nächtlicher Ausgangssperre und ist von täglichen Protesten geprägt. Nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt hat sich eine große Bewegung gegen Rassismus und Diskriminierung formiert, zu der sich jeder und jede verhalten muss – Abseitsstehen gilt nicht mehr. Joana Ortmann hat mit Ulrich Baer, der in Soho lebt, über Protest und Dialog gesprochen.

Joana Ortmann: Was ist das für eine Stimmung gerade in der Stadt?

Ulrich Baer: Ich bin ja in Downtown, und jeden Abend sehe ich Polizeiautos mit Blaulicht, die alle Straßen blockieren, weil wir eine Ausgangssperre haben. Ab 20:00 Uhr darf niemand mehr auf der Straße sein. Und es gibt jeden Tag Demonstrationen. Die Stimmung ist so, dass die Leute eigentlich das Ganze mittragen und sagen, das ist wichtig, aber die Ausschreitungen unterstützt niemand. Und die Polizei, die sich so einigermaßen verhält, steht dazwischen. Ich wohne ja schon lange hier in der Stadt und habe sie noch nie so erlebt. Ich war auch nach dem 11. September hier, aber dass die Stadt selber die eigenen Bürger so sehr kontrolliert und dass uns eine Ausgangssperre verhängt wurde, ist ein sehr komisches Gefühl. Nun soll ja New York nach Corona wieder aufmachen, man denkt, dass die Läden wieder aufmachen, aber noch sind fast alle in meinen Bezirk vernagelt und verbrettert. Es ist ein bisschen gespenstisch, die Straße entlang zu gehen.

Wir haben Sie als Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität New York entdeckt durch einen flammenden Newsletter, den Sie geschrieben haben. Darin appellieren Sie in dieser schwierigen Zeit an den Dialog, das Sich-Verbinden. Wie kann denn so ein "Connecting", wie Sie es nennen, funktionieren unter den aktuellen Bedingungen?

Ich glaube, es ist sehr schwierig, zu verstehen, was im Moment passiert. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Natürlich die Corona-Krise, dass alle Leute seit drei Monaten praktisch zu Hause geblieben sind. Dann die unglaubliche Wut und Trauer über die Morde an schwarzen Amerikanern durch die Hände der Polizei. Dass diese Sachen schon so lange passiert sind und es keine richtigen Änderungen gab, um das zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgreifen, ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen weiterdenken. Das ist, was ich mit Dialog meine: Man braucht mehr Informationen, man muss besser verstehen, wie lange diese Bewegung in Amerika schon existiert, wie lange es schon Proteste gibt gegen Polizeigewalt, und dass nicht genug passiert ist. Dialog ist natürlich in diesem Bereich schwierig, aber eben deswegen umso notwendiger. Diesen Brief habe ich eigentlich aus meiner momentanen Erfahrung geschrieben: Ich unterrichte zwei Sommerkurse mit 42 Studierenden, die jetzt in der ganzen Welt verstreut sind und die, ehrlich gesagt, unglaublich motiviert sind, zu verstehen, was hier passiert, wie sie politisch aktiv werden können. Das höre ich ganz oft von Studierenden: Die Probleme sind immer noch da, es hat sich so wenig geändert, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es sich von alleine ändert. Und da ist der Dialog unglaublich wichtig, denn man muss versuchen, neue Lösungswege zu finden. Die Studierenden sagen, was in den 60er-Jahren gemacht wurde, war ja gut, aber anscheinend nicht weitgehend genug. Was in den 90er-Jahren passiert ist, war gut, aber nicht weitgehend genug. Sie wollen also ein tieferes Verständnis haben, auch dafür, welche neuen Lösungswege gesucht werden müssen.