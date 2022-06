US-Schauspielerin Mary Mara in Fluss ertrunken

Die US-amerikanische Schauspielerin Mary Mara ist laut Polizei im Sankt-Lorenz-Strom, in der Nähe ihres Wohnortes Cape Vincent, ertrunken. Demnach wurde die 61-Jährige am Sonntag in dem Fluss im Bundesstaat New York tot aufgefunden.

Polizei: "Keine Anzeichen von Fremdverschulden"

Wie die New Yorker Polizei mitteilte, gibt es derzeit keine Anzeichen für ein Fremdverschulden - vorläufige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass Mara ertrunken sei. Die genaue Todesursache soll nun eine Autopsie ergeben. Der Sankt-Lorenz-Strom fließt von den Großen Seen bis zum Atlantik und durchquert dabei Kanada und die USA.

Serien wie "Dexter", "Star Trek" oder "Emergency Room"

Mary Mara wurde 1960 in Syracuse, New York, geboren und absolvierte die Yale School of Drama. Ihre erste Rolle spielte sie im Jahr 1989 in dem Fernsehkrimi "Mord ohne Motiv". In ihrer über 30-jährigen Schauspielkarriere wirkte sie in zahlreichen Film- und Fernseh-Produktionen mit - darunter in beliebten Serien wie etwa "Dexter" oder "Star Trek: Enterprise".

Manager: "Elektrisierend, witzig und eine wahre Persönlichkeit"

Große Bekanntheit erlangte sie laut dem US-Sender CNN durch ihre Rollen in "Nash Bridges", "Emergency Room" und "Ray Donovan". Zuletzt stand Mary Mara 2020 für den Film "Break Even" vor der Kamera.

Ihr Manager, Craig Dorfman, nannte Mary Mara in einer Erklärung eine großartige Schauspielerin, die sehr beliebt war und beschrieb sie als "elektrisierend, witzig und eine wahre Persönlichkeit".