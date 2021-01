US-Schauspielerin Cicely Tyson ist gestorben

Cicely Tyson war eine der ersten afroamerikanischen Frauen, die Hauptrollen in US-amerikanischen Serien spielte. In den Serien "Roots" (1977) und "Grüne Tomaten" (1991) über das Schicksal der Sklaverei, schuf sie sich eine große Fangemeinde. Jetzt ist die große Schauspielerin mit 96 Jahren gestorben, wie ihr Manager mitteilte.

Als Model startete Cicely Tyson ihre Karriere

In New York geboren, arbeitete Tyson zunächst als Model. Bald nachdem sie in ihrer ersten Serie mitgespielt hat –Tyson war Sekretärin in dem Drama "East Side/West Side" - begann ihr Kampf für die Anerkennung der Afroamerikanerinnen im Filmgeschäft. Rollen, in denen sie stereotype Bilder schwarzer Frauen reflektiert sah – etwa Hausmädchen und Prostituierte – lehnte sie für sich ab.1973 erhielt sie eine Oscar-Nominierung für ihre Hauptrolle in dem Drama "Das Jahr ohne Vater" – in einer Zeit, in der schwarze Hauptdarstellerinnen in großen Produktionen selten waren.

In den Rollen der legendären Freiheitskämpferinnen wie der Anti-Sklaverei-Aktivistin Harriet Tubman oder Coretta Scott King, der Ehefrau des Friedensnobelpreisträgers Martin Luther King, blühte sie auf. 2016 zeichnete US-Präsident Barack Obama sie mit der Freiheitsmedaille für ihre Rolle in "Grüne Tomaten" aus. Für ihr Lebenswerk wurde die - vorher 4 mal Oscar-nominierte - Schauspielerin 2018 mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Kaum zu glauben, dass diese Frau 94 war bei ihrer Dankesrede: