USA: Heftiger Streit um Toni Morrison-Schullektüre

Tatsächlich gibt es in dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman auch Szenen sexueller Gewalt. Das Parlament von Virginia verabschiedete das von Laura Murphy erwähnte Gesetz 2016, wonach Schüler je nach dem Geschmacksurteil ihrer Eltern unterschiedliche Lektüren bekommen hätten. Hätte der damalige Gouverneur McAuliffe das Gesetz passieren lassen, wäre Virginia der einzige US-Staat gewesen, der Eltern eine so weitgehende Einmischung in Schulangelegenheiten zugebilligt hätte.

Lehrer müssen Eltern über Filme informieren

Bei Filmvorführungen dagegen müssen Lehrer zwei Wochen vorher alle betroffenen Eltern darüber informieren, welcher Titel gezeigt werden soll und deren schriftliches Einverständnis einholen. Das gilt auch für die fast dreistündige, an den Kinokassen erfolglose Verfilmung von "Menschenkind" von 1998 mit Oprah Winfrey und Danny Glover in den Hauptrollen. Bücher werden von den örtlichen Schulbehörden nur sehr selten daraufhin überprüft, ob sie für den Unterricht geeignet sind: Von 1983 bis 2013 sei das im Landkreis Fairfax, wo Laura Murphy wohnt, nur in 19 Fällen vorgekommen, hieß es seinerzeit in der "Washington Post".

Wahlkampf unter dem Motto: "Parents matter"

"Ich möchte nicht 25 Eltern in einer Klasse sehen, die 25 verschiedene Bücher empfehlen. Wir haben dafür großartige Bildungsausschüsse", so McAuliffe gegenüber dem Sender CBS. Andere Demokraten beschimpften die Republikaner als "Rassisten". Sein Gegenkandidat Glenn Youngkin stellt seinen Wahlkampf jetzt unter das Motto "Parents matter" (Auf die Eltern kommt es an) und verspricht, Schüler vor "schmutziger Lektüre" zu schützen. Ob Youngkin selbst "Menschenkind" gelesen habe, wollte ein Sprecher seiner Kampagne nicht sagen.

Laut Umfragen wünschen sich in den USA 50 Prozent der Befragten mehr Einfluss der Eltern auf die Auswahl von Schullektüren. Unter den "unabhängigen" Wählern der Mitte sollen es sogar 57 Prozent sein. Das Rennen in Virginia ist sehr knapp: Nach aktuellen Umfragen liegen Youngkin und McAuliffe gleich auf, mit leichten Vorteilen für den Demokraten.