US-Rapper Biz Markie gestorben

Der US-Rapper, DJ und Produzent Biz Markie ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentin laut US-Medien mit. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Er sei am Freitag im Beisein seiner Frau gestorben, berichtete das Celebrity-Magazin "People". Biz Markie, der mit bürgerlichem Namen Marcel Hall hieß, litt unter Diabetes Typ 2, weswegen er bereits im vergangenen Jahr eine Klinik aufgesucht hatte.

Bekannt für seinen Humor

Bekannt war Biz Markie vor allem für seine humorvollen Texte, wie etwa in "Just A Friend", seinem großen Hit von 1989. Sein Witz brachte ihm auch den Spitznamen "Clown-Prince of Hip Hop" ein.

Markie wurde im New Yorker Stadtviertel Harlem geboren und wuchs in Long Island vor den Toren der Stadt auf. Ursprünglich wurde er als Beatboxer bekannt und war Teil der genreprägenden Juice Crew. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio erklärte zum Tod des Musikers, Biz Markie habe den "New Yorker Sinn für Humor" in die ganze Welt verbreitet.