US-Magazin "Time" kürt Gisèle Pelicot zu Frau des Jahres 2025

Die Täter sind verurteilt, der Fall damit aber nicht abgeschlossen. Auch nach dem Urteil im Vergewaltigungsprozess von Avignon bleibt das Problem misogyner Gewalt virulent. Das BKA berichtet seit Jahren von steigenden Fallzahlen. Gerade hat der NDR eine Recherche veröffentlicht, die von Telegram-Gruppen berichtet, in den sich zehntausende Männer über Vergewaltigungs-Fantasien austauschen, sie planen und mutmaßlich auch durchführen. - Angesichts all dessen: Wie "normal" ist Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft? Wie entsteht Frauenhass? Und was können Staat und Zivilgesellschaft dagegen tun? Das fragen wir in dieser Sendung den Sozialpsychologen Rolf Pohl und die Juristin Asha Hedayati. Lektüreempfehlungen: "Die stille Gewalt. Wie der Staat Frauen alleinelässt" von Asha Hedayati, erschienen im Rowohlt Verlag. "Feindbild Frau. Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen" von Rolf Pohl, erschienen im Offizin Verlag. Zur Recherche des NDR zu Vergewaltiger-Netzwerken auf Telegram: https://www.youtube.com/watch?v=GLrzyOLJUtk