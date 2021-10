US-Künstlerin Kara Walker: Das ganze Elend der Schwarzen

Ob es um den Rassismus der Gründungsväter geht, den transatlantischen Sklavenhandel, die zeitüberdauernden Lynchmorde, die aktuelle "Black Lives Matter"-Bewegung: Kara Walkers Zeichnungen artikulieren in einer historischen Wiederaneignung ein großes amerikanisches Trauma. So jedenfalls malt es sich ab im Bewusstsein einer schwarzen Künstlerin. Und wenn Walker Techniken der Renaissance-Zeichnung persifliert, mit Höhungen aus weißer Kreide, so kämpft sie unverkennbar mit dem patriarchalischen westlichen Kunstkanon. Barack Obama als heiliger Antonius gefoltert von Ungeheuern und Dämonen – da hat der berühmte Stich von Martin Schongauer Pate gestanden.

Barack Obama als Heiliger Antonius

"I have always been interested in that wrestling match that happens in the art world", sagt Walker – "Ich habe mich immer für den Kampf in der Kunstwelt interessiert. Und habe auch meine Liebe und Verpflichtung gegenüber dem westlichen Kanon hinterfragt. Das ist eine Hassliebe. Und ich habe zweifellos meine Helden."

Das sind zum Beispiel Goya, Delacroix, Géricault oder Ensor. Kara Walker lässt sich von niemandem sagen, wie afroamerikanische Kunst, wie Black Art zu sein hat. Sie persifliert rassistische Stereotype und setzt dabei neue Stereotype in die Welt. Als würden wir alle von eingebrannten Klischeebildern verfolgt. Und könnten sie nur durch maßlose Übertreibung loswerden. Das jedenfalls ist der Tumult, der in Kara Walkers Zeichnungsarchiv tobt. Eine beunruhigende, irritierende, eine begeisternde Ausstellung.

Gemälde und Zeichnungen von Kara Walker – zu sehen bis 16. Januar 2022 in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main