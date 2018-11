US-Jazz-Trompeter Roy Hargrove gestorben

Der US-Jazztrompeter Roy Hargrove ist tot. Er wurde nur 49 Jahre alt. Nach Angaben seines Managers Larry Clothier erlitt Hargrove am Freitag nach Komplikationen im Kampf gegen eine Nierenkrankheit einen Herzstillstand.

Auftritte in Europa

Der gebürtige Texaner studierte an der Musikhochschule in Dallas, wo er bei einem Besuch vom legendären Trompeter Wynton Marsalis entdeckt wurde. Gefördert von Marsalis, reiste er nach seinem Hochschulabschluss zu zahlreichen Jazz-Festivals nach Europa und machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Welt des zeitgenössischen Jazz.

Zwei Grammy-Awards

Hargrove nahm mit zahlreichen Jazz-Größen wie Marsalis, Herbie Hancock, Hoe Henderson und Joshua Redman Songs auf und wurde mit zwei Grammy-Awards ausgezeichnet.