US-Fotograf Steve Schapiro ist gestorben

Der preisgekrönte US-Fotograf Steve Schapiro ist tot. Schapiro starb am Samstag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Chicago an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Sprecherin Heidi Schaeffer am Dienstag mitteilte.

Der in New York aufgewachsene Schapiro fotografierte den berühmten Bürgerrechtsmarsch auf Washington 1963 oder den Präsidentschaftswahlkampf von Robert F. Kennedy 1968. Am 04. April 1968 schoss er vielleicht sein berühmtestes Foto: das leere Hotelzimmer von Martin Luther King kurz nach dessen Ermordung. Am Set der Filmklassiker "Der Pate" und "Taxi Driver" hielt Schapiro die Dreharbeiten fest, für David Bowie oder Barbra Streisand schoss er Albumcover.

Noch vor 2 Jahren begleitete er die BLM-Proteste

Doch vor allem das gesellschaftliche Brodeln hatte es ihm immer angetan: So fotografierte er auch noch mit 85, also vor zwei Jahren, die Black Lives Matter Proteste in den USA und blieb von der Kraft und Bedeutung solcher Proteste fest überzeugt: "Die Vorstellung, dass in 30, 40 oder 50 Städten in Amerika tausende Menschen auf die Straße gehen. Das ist eine großartige Sache in unserer Zeit. Es bleibt die Frage in Verbindung mit großer Hoffnung ob es weitergehen wird und ob das hier wirklich etwas verändern wird. Denn dieses Land braucht jetzt dringend eine Veränderung."

Mit Steve Shapiro verliert das Land einen seiner wichtigsten Fotografen, zu einer Zeit, wo es solche wie ihn dringend braucht.