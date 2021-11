US-Bestsellerautor Noah Gordon ist gestorben

Eigentlich sollte er ein ganz anderes Leben führen: Geboren 1926 in Worcester, Massachusetts, sollte Gordon Medizin studieren, Arzt werden. Das immerhin war der Wunsch der Eltern, und Gordon richtete sich zunächst danach, hatte selbst größtes Interesse an den Naturwissenschaften.

Zwischen Medizin und Literatur

Noch größer jedoch war und blieb seine Neigung zu Literatur und Journalismus und bald schon konnte er beide Interessen verbinden: Studium des Journalismus, Arbeit als Lektoratsassistenz in New Yorker Verlagen, Wissenschaftsjournalist beim "Boston Herald". Auch Berichte über die großen Krankenhäuser und Forschungslabore in Boston gehörten zu seinen journalistischen und bald auch zu seinen literarischen Themen: Denn für seine Romane im Krankenhausumfeld ließ sich Gordon zum chirurgischen Techniker ausbilden, es folgte eine Ausbildung zum Notfallassistenten.

Solche Arbeiten waren eine wichtige Quelle für Gordons historische Romane, die immer mit aufwendigen Recherchen verbunden waren. Ein Jahr Recherche brauche er im Schnitt für einen Roman, sagte Gordon.

Publikumsliebling Gordon mit Erfolgsreihe zum "Medicus"

Zeit, die sich lohnte: Gleich sein erster Roman, "Der Rabbi" schaffte es auf die Bestsellerlisten. Die nächsten drei floppten, was Gordon nicht vom Schreiben abhielt. In Deutschland wurde er mit seiner "Medicus"-Trilogie bekannt. 1987 erschien der erste Band "Der Medicus" in deutscher Übersetzung.

Rob Cole, Stammvater einer Ärztedynastie und mit besonderem Einfühlungsvermögen begabt, reist darin im 11. Jahrhundert bis nach Persien, um dort die Geheimnisse der Heilkunst zu erlernen. "Wahrscheinlich hat kein anderes Werk das Bild der Deutschen vom hohen Mittelalter so nachhaltig geprägt wie dieses", schrieb "Die Welt". Die beiden Folgeromane "Der Schamane" (1992) und "Die Erben des Medicus" (1995) wurden in Deutschland ebenfalls in großer Zahl gekauft.

Bekannte Adaptionen: Verfilmung, Musical

2013 kam die Verfilmung in die Kinos, auch sie wurde zum Welterfolg. Fans und Autor hatten lange darauf gewartet, aber anfangs haderte Gordon mit der stark gekürzten und veränderten Drehbuchfassung. Inzwischen gibt es den "Medicus" auch als Musical.

Zuletzt lebte Gordon in einer Seniorenresidenz, wo er sich um die von ihm und seiner Frau gestiftete Bibliothek kümmerte. Seinen letzten Geburtstag am 11. November habe er mit viel Freude gefeiert, heißt es auf seiner Homepage: "Dankbar für das lange und ereignisreiche Leben, das er geführt hat".

Mit Material der dpa.