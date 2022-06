US-Autorin Elizabeth Strout erhält Siegfried Lenz Preis

Die US-amerikanische Schriftstellerin erhält den Siegfried Lenz Preis 2022. Mit diesem ehrt die Hamburger Stiftung alle zwei Jahre internationale Autorinnen und Autoren, deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist.

Romane von Elizabeth Strout: Humor und Tragik

Die Jury würdigte die 1956 in Portland geborene Strout für ihre Fähigkeit, "mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten". Zudem zeige sie in ihren Büchern die Hilflosigkeit und Traurigkeit der Menschen über alles, was im Leben verpasst wurde - gleichzeitig ließen ihre Romane "jene Glücksmomente aufblitzen, die das Leben zu meistern helfen".

In Büchern wie „Die Unmöglichkeit der Liebe“ oder „Alles ist möglich“ schaffe Strout "unvergessliche Charaktere", hieß es in der Jury-Begründung weiter. Die Texte der Autorin seien ungemein kunstvoll gebaut.

Strout gewann 2009 Pulitzer-Preis für "Mit Blick aufs Meer"

Für ihren dritten Roman "Mit Blick aufs Meer“ erhielt Strout 2009 den Pulitzerpreis. Fünf Jahre später wurde die Geschichte über die schrullige pensionierte Mathematiklehrerin Olive Kitteridge als Miniserie verfilmt - mit Frances McDormand in der Hauptrolle.

Siegfried Lenz, der unter anderem die "Deutschstunde" schrieb, zählt zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Der nach ihm benannte und mit 50.000 Euro dotierte Preis wird am 30. September im Hamburger Rathaus verliehen. Bisher erhielten die Auszeichnung unter anderem der israelische Schriftsteller Amos Oz, der Engländer Julian Barnes sowie die russische Autorin Ljudmilla Ulitzkaja.