US-Autorin Amy Giles erhält Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle"

Am Dienstagabend hat eine mit elf Jugendlichen und elf Erwachsenen besetzte Jury dem Roman "Jetzt ist alles, was wir haben" von der US-amerikanischen Autorin Amy Giles den rennomierten Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" zugesprochen.

Der Roman "Jetzt ist alle, was wir haben" von Amy Giles

Das Buch erzählt nach Verlagsangaben die Geschichte der Schülerin Hadley, die darauf getrimmt ist, immer und überall die Beste zu sein: in der Schule, beim Sport, in der Familie. Nur so kann sie ihren Vater bei Laune halten.

Doch hinter der makellosen Fassade der Familie verbirgt sich ein dunkles Geheimnis: Der Vater ist unberechenbar, und Hadley tut alles, um ihre kleine Schwester vor ihm zu schützen. Eines Tages tritt Charlie in ihr Leben, und zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive Beziehung. Unterdessen eskaliert daheim die Gewalt.

Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" ist mit 5.000 Euro dotiert

Der seit 1971 jährlich verliehene Jugendbuchpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und gilt als einer der wichtigsten deutschen Literaturauszeichnungen. Er wurde 1971 vom Buxtehuder Buchhändler Winfried Ziemann initiiert, 1981 übernahm die Stadt Buxtehude die Trägerschaft. Ziel der Auszeichnung ist es, Jugendliche zu intensivem Lesen zu bewegen und gleichzeitig gute Jugendbücher zu fördern.

Für den Namen des Preises stand der friedfertige Stier Ferdinand aus dem zuerst 1936 publizierten Buch "The Story of Ferdinand" des amerikanischen Autors und Kinderbuch-Illustrators Munro Leaf (1905-1976) Pate.

Die diesjährige Preisträgerin Amy Giles

Amy Giles ist hauptberuflich Werbetexterin und schreibt zugleich oft und gern für und über Teenager. Das Buch "Jetzt ist alles, was wir haben" ist ihr Romandebüt. Es wurde von der Hamburger Autorin Isabel Abedi aus dem Englischen übersetzt. Amy Giles lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in der Nähe von New York.

Preisträger der "Buxtehuder Bulle"

Vergangenes Jahr ging der Preis an den irischen Schriftsteller John Boyne und seinen Roman "Der Junge auf dem Berg". Weitere Preisträger waren unter anderen Suzanne Collins, Michael Ende, Gudrun Pausewang, Leonie Ossowski, Ursula Wölfel und Jostein Gaarder sowie der Bremer Bestsellerautor David Safier.