Ursula Krechel erhält Jean Paul-Preis 2019

Für ihren Roman "Landgericht" über Exil und Wiederkehr des jüdischen Richters Richard Kornitzer bekam Ursula Krechel 2012 schon den Deutschen Buchpreis. Die Feuilletons lobten vor allem Krechels außergewöhnliches Vermögen, aus historischen Gegebenheiten einen so klug recherchierten wie spannenden Roman zu machen. Jetzt wird ihr Lebenswerk mit dem Jean Paul Preis ausgezeichnet.

Stimme der Entrechteten und Geflohenen

Ursula Krechel "begleitet und kommentiert die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit den frühen siebziger Jahren", so begründet die Jury die Wahl der 1947 in Trier geborenen Dichterin, Theater und Prosa-Autorin. "Ursula Krechel schildert die Anfangsjahre der Bundesrepublik mit großer Empathie für die Verleumdeten, die Geflohenen und die Entrechteten. Ihre Literatur leistet unverzichtbare Erinnerungsarbeit. Sie gibt denen – in der Kunst – eine Stimme, die anderweitig kein Gehör fanden und finden. In einer Zeit, in der die besondere Erinnerungskultur in diesem Land wiederholt öffentlich in Frage gestellt wird, sind Ursula Krechels Romane von großer Relevanz", so die Jury, deren Empfehlung Kunstminister Bernd Sibler folgte.

"Landgericht", "Geisterbahn" und "Ungezürnt"

Neben ihren gefeierten Romanen, zuletzt "Geisterbahn" (2018), "Landgericht" (2012) und "Shanghai fern von wo" (2018), hat Ursula Krechel viele Lyrikbände - darunter "Ungezürnt"(1997) und "Jäh erhellte Dunkelheit" (2010) und einige Theaterstücke - "Erika" (1973) "Sitzen Bleiben Gehen" (1990) - geschrieben. Auch im Hinblick darauf betont die Juy, dass sich Krechels Texte stets der sprachlichen Genauigkeit ebenso verpflichtet seien, wie einer im besten Sinne aufgeklärten kritischen Zeitgenossenschaft.

Ursula Krechel ist vielfach für ihre Lyrik und ihre Romane ausgezeichnet worden - neben dem Deutschen Buchpreis unter anderem mit dem Elisabeth Langgässer Literaturpreis, dem Deutschen Kritikerpreis und dem Düsseldorfer Literaturpreis. Sie ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste.

Der Jean Paul-Preis

Der Jean-Paul-Preis des Freistaates Bayern ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre, in diesem Jahr zum 19. Mal, verliehen. Der Freistaat würdigt damit das literarische Gesamtwerk einer deutschsprachigen Schriftstellerin bzw. eines deutschsprachigen Schriftstellers. Unter den bisherigen Preisträgern waren Friedrich Dürrenmatt, Botho Strauß, Hermann Lenz, Brigitte Kronauer, Petra Morsbach und Alexander Kluge.

Die Preisverleihung findet am 16. Dezember 2019 in München statt.