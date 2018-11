Urschrei-Therapie in Verona: "Romeo und Julia" in München

Wie antike Krieger vor der Schlacht

Rollen passten natürlich nicht in dieses Konzept, also stellte sich die gesamte zwanzigköpfige Compagnie am Beginn vor dem Vorhang auf und erklärte kurz, was wer spielte, nämlich quasi alles. So fanden sich zig Romeos und Julias, die miteinander und gegeneinander tanzten, keuchten, kämpften, hüpften, sprangen und rutschten. Das hatte was von antiken Kriegern, die sich für eine Schlacht aufwärmen, ein athletisches Motiv, das auch bei Jan Fabre immer wieder vorkommt. So sprechen sich urtümliche Eingeborene selbst Mut zu, feuern sich an, stacheln sich auf. Lauter Allegorien, lauter Sinnbilder für Kraft, Ausdauer, Hass, Schikane, Macht, Unterwerfung. Dieser Abend wird in Erinnerung bleiben und er wird das Publikum polarisieren. Gleichwohl eine mutige, erstaunliche, engagierte und verstörende Ensemble-Leistung und ein Triumph für die wirklich unerschrockenen Isländerinnen Erna Ómarsdóttir und Halla Ólafsdóttir .

Wieder am 25. November, sowie 9. und 18. Dezember am Gärtnerplatztheater München, weitere Termine.