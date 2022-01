Urlaub im Gotteshaus: Kirche als Ferienwohnung in Kelheim

Kein Bedarf mehr! Vier Kirchen für inzwischen nur noch 3.000 evangelische Christen in Kelheim – das war eine zu viel. Seit fünf Jahren läuten daher die Glocken der evangelischen Lukaskirche in Kelheim nicht mehr. Denn die Kirche, die 1962 vom Star-Architekten Olaf-Andreas Gulbransson entworfen wurde, ist jetzt keine Kirche mehr.

Kirche für eine halbe Million Euro verkauft

Altar, Taufbecken, Orgel – alles steht noch am selben Platz wie früher, auch wenn hier seit der Entwidmung 2016 keine Gottesdienste mehr stattfinden. Architekt Rainer Wilhelm aus dem schwäbischen Gempfing hat das Gotteshaus mit Gemeindesaal im letzten Jahr für rund eine halbe Million Euro gekauft, danach saniert und umgebaut.

Eigentlich wollte der Architekt etwas für die Öffentlichkeit machen. Ausstellungsräume, Kulturbühne, so etwas in der Art. Doch das hat alles nicht geklappt. Einfach kein Bedarf in Kelheim. Gepachtet hat schließlich Patrick König die ehemalige Kirche. Er ist Systemverwalter aus Regensburg. Der 27-Jährige vermietet sie jetzt an Urlauber. Insgesamt gibt es drei Ferienwohnungen.

26 Gäste können in der Lukaskirche übernachten

Für bis zu 26 Leute ist unter der 9 Meter hohen Holzkuppel Platz. König schwärmt von der ganz besonderen Atmosphäre seiner Ferienwohnungen: "Wenn ich hochschaue, ist es ein Gefühl von Demut und auch von Freiheit, ein herrliches Gefühl, das wurde mir auch bestätigt von Gästen."

Die Nachfrage ist groß. Schlafen in der ehemaligen Sakristei. Essen auf Kirchenbänken. Ein besonderes Erlebnis. Und auch die evangelische Kirchengemeinde in Kelheim ist mit der neuen Nutzung einverstanden. Manches sei schon skurril, gibt Pfarrer Armin Kübler zu. Der Altar müsse beispielsweise stehen bleiben, da müsse der Pächter eine Lösung finden.

"Also der Anblick ist schon ein bisschen special, aber ich kann damit leben." Pfarrer Armin Kübler

Zahl der Gläubigen geht zurück - "Damit muss man leben"

Leben damit kann auch Barbara Stein, Kirchenvorstand in Kelheim. Denn vier Kirchen für 3.000 evangelische Christen, das war einfach zu teuer. Das war nicht nur der Landeskirche, sondern auch der Gemeinde klar.

Auch wenn es sehr weh getan hat, wie Barbara Stein vom Kirchenvorstand zugibt, es ist nicht die erste, und es wird nicht die letzte Kirche in Bayern sein, die verkauft und anderweitig verwendet wird. Die Gläubigen werden weniger - in Kelheim hat sich deren Zahl in den letzten Jahrzehnten halbiert. "Es ist nun mal so, damit muss man leben", sagt Barbara Stein.

Mehr als 1.000 Kirchengebäude in letzten 30 Jahren aufgegeben

Mehr als 1.000 Kirchengebäude haben die Evangelische und Katholische Kirche in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland aufgegeben und für eine anderweitige Nutzung freigegeben. Etwa die katholische Sankt-Martins-Kirche im schwäbischen Lagerlechfeld, die Ende 2020 profaniert - also als Kirche aufgegeben - und zu einem Depot für religiöse Kunstgegenstände umgebaut wurde.

Auch in Franken beklagen viele Gemeinden immer weniger Gläubige. Im oberfränkischen Coburg wurde im vergangenen Jahr die evangelische Lukas-Kirche entwidmet. Ursprünglich sollte das Gebäude an Investoren verkauft werden, die auf dem Grundstück Wohnungen bauen wollten.

Vieles ist möglich: Fußball spielen, Kaffee trinken oder campen

Doch das Gebäude wurde als Baudenkmal eingestuft. Ein Abriss war damit vom Tisch. Sanierung und Umbau in Eigenregie konnte die Kirchengemeinde nicht stemmen. Ein Kronacher Unternehmer-Ehepaar plant, in dem Gebäude nun Büros einzurichten.

In den Niederlanden wurden Kirchen schon zu Buchhandlungen, Cafés oder Campingplätzen umgewandelt, und in Nordrhein-Westfalen kann man in ehemaligen Kirchen Fußball spielen oder klettern. Und wer Urlaub machen möchte, kann dies nun künftig in der Lukaskirche in Kelheim tun.