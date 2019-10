Uriellas Gartenparty: "Der Messias" am Gärtnerplatztheater

Dazwischen darf der kolumbianische Tänzer David Valencia als Schmerzensmann bedeutungsvoll, aber stumm herumschreiten und den anderen dabei zuschauen, wie sie ihre Notebooks aufklappen oder sich sonstwie die Zeit vertreiben. Umso überraschender, dass es dafür von zahlreichen Zuschauern heftigen Beifall gab. Das Publikum wurde also erreicht, welches auch immer.

Maßstäbe sind verrutscht

Nun ist Händels "Messias" musikalisch ein Selbstläufer, aber sehr schwer angemessen und vor allem zeitgemäß zu bebildern. Zu seinen Lebzeiten fanden fromme, puritanische Bürger daran gefallen, die strenge moralische Maßstäbe hatten,fleißig arbeiteten und viel Geld verdienten. Die Maßstäbe sind heute bekanntlich etwas verrutscht, und fromm sind am Kapitalmarkt auch nicht mehr ganz so viele Teilnehmer wie im 18. Jahrhundert. So gesehen wäre das eine Satire durchaus wert, aber Torsten Fischer inszenierte seinen Händel stattdessen mit geradezu heiligem Ernst: So lässt er eine Muslimin mit einem Juden anbandeln, um für interreligiöse Toleranz zu werben.