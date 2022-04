Urbaner Jazz: Neues Album des Echo-Preisträgers Max Frankl

Seine Gitarre klingt schwerelos, elegant, anschmiegsam – und sie spielt sich selten in den Vordergrund, nicht einmal, wenn Max Frankl als Solist agiert. Das ist das Faszinierende an seinem neuen Album "72 Clinton Street": Hier agieren statt eines Gitarristen mit ein paar Begleitmusikern fünf gleichberechtigte Virtuosen auf Augenhöhe, um jeder Komposition ihren ureigenen Ausdruck, ihre ganz besondere Stimmung zu verleihen. Das kann es dann dann auch mal kräftig rocken wie im Titelstück des Albums "72 Orchard Street".

Inspirationen aus New York

Dass Max Frankl sein Album nach dieser Adresse in New York benannt hat ist kein Zufall. Dort residierter er 2017 während eines halbjährigen Aufenthalts im Big Apple – allerdings nur einen Monat lang, weil das Apartment in der Orchard Street von Schimmel befallen war. Auch weitere Stationen in New York in der Clinton Avenue und der Myrtle Avenue haben ihn zu Kompositionen inspiriert, die eine elegante, mal quirlige, mal coole Urbanität ausstrahlen.

Aufgenommen hat Frankl sein neues Album dann in einem Studio in der Schweiz, und zwar schon im Frühjahr 2019. Es sollte ursprünglich schon 2020 veröffentlicht werden – die Corona-Pandemie hat das Erscheinen dann zwei Jahre verzögert. Frankl selbst war in dieser Zeit vorwiegend als Gitarrenlehrer aktiv. Er ist Autor eines Lehrbuchs über Improvisation auf der Jazzgitarre und betreibt seit einigen Jahren erfolgreich eine Online-Akademie.