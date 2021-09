Urban Priol: Froh, dass 16 Jahre Merkel vorbei sind!

"Ich bin froh, dass die 16 Jahre vorbei sind. Mir wird auch nichts fehlen", erklärt der 60-jährige Kabarettist im Gespräch mit der Bayern2 Regionalzeit. Bis eine neue Regierung gebildet werde, bleibe sie ohnehin kommissarische Regierungschefin: "Ich vermute mal, bis Ostern werden wir sie noch ertragen müssen." Urban Priol betont, er finde es schade, dass die Generation der Erstwähler praktisch niemand anderes als Merkel als Kanzlerin kenne: "Da sollten wir mal aller schnellstens von diesen unendlichen Amtszeiten weg!" Er würde sich eine Amtszeitbegrenzung auf zwei Legislaturperioden wünschen: "Vielleicht führt ja die 16-Jahre-Periode mit ihr doch dazu, dass darüber nachgedacht wird."

Merkel in Finanzkrise verklärt

Eine Verklärung der Kanzlerin gebe es nicht nur jetzt zu ihrem Ende. "Es wurde schon während ihrer Amtszeit vieles verklärt", analysiert der Aschaffenburger Kabarettist: "Es hieß immer: Sie hat uns durch diese Krise gebracht und sie hat uns jene Krise gebracht!" Etwa in der Finanzkrise habe sich niemand die Frage gestellt, "ob es nicht die Bevölkerung war, die sie – die Kanzlerin – gut durch die Krise gebracht hat: Mit Verzicht, mit Kurzarbeit und mit Lohneinbußen!"

Energiewende keine Merkel-Idee

Auch die Energiewende sei keine Merkel-Idee gewesen, sondern ein Entschluss der vorherigen rot-grünen Regierung, betont Priol. In der schwarz-gelben Regierung hat sie auf Druck der FDP gesagt: April, April. Wir steigen jetzt aus dem Ausstieg aus. Dann kam Fukushima und damit der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Und dann stieg sie wieder ein – mit Milliarden-Zusagen an die Atomkraftbetreiber!“ Der Umgang mit den Ländern Südeuropas in der Eurokrise sei "auch nicht so glücklich" gewesen. Aus dem halben Jahr Ratspräsidentschaft bliebe "auch nur hängen, dass unter ihr und Frau von der Leyen die Impfstoffbestellung ein einziges Desaster war." Merkel habe manches angestoßen, aber "im Prinzip nie zu Ende gebracht", urteilt Priol.