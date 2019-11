Wie Sibylle Berg die Beziehung zwischen Mann und Frau beerdigt

Gehört der Mensch ins Naturkundemuseum? Oder in ein Museum für soziale Beziehungen? Bei Sibylle Berg gehört er in die "Gärten". Das sind, im Bühnenbild von Wolfgang Menardi, insgesamt acht Glaskästen, in denen Menschen zur Schau gestellt werden und über die Geschichte der Geschlechterbeziehungen reflektieren. Die Kästen sind ausstaffiert als Bad, Klo, zwei Schlafzimmer, Arbeitszimmer und so fort. Der kleinste und länglichste Glaskasten ist eine Art Schneewittchensarg, auf dem ein toter Schwan liegt, der sterbende Schwan, der sterbende Mensch. In diesen Kästen wird die Beziehung zwischen Mann und Frau nun in strammen 80 Minuten ein für allemal beerdigt, bevor man am Ende merkt, dass es ganz ohne Männer doch nicht geht – oder zumindest ohne Männer-Ersatz.

Gestern Erotik, heute Kinder, morgen sexuelle Ödnis

Und weil das Stück von Sibylle Berg ist, bewegen wir uns nicht, wie in der christlichen Malerei, in lauter Paradiesgärtlein, sondern kapitelweise im Vorspielgarten, Liebesgarten, stellungstechnisch im Missionarsgarten, ja sogar im Kindergarten. Womit der dramaturgische Zuschnitt des Abends schon hinreichend beschrieben wäre: Paradigmatisch wird eine Paar-Beziehung nachverfolgt, vom erotischen Kennenlernen über das Kinderkriegen bis zur sexuellen Ödnis.

Mit der den Sexstreik ausrufenden Lysistrata des Aristophanes hat das zunächst nur am Rande zu tun. Für Sibylle Berg ist Aristophanes ein netter Aufhänger, um noch einmal die Unvereinbarkeit männlicher und weiblicher Bedürfnisse zu beschwören, wie immer bei ihr im assoziativ mäandernden Zyniker-Pop-Slang. Der kommt phasenweise sehr lustig daher, über lange Strecken kann er aber auch ziemlich nerven.