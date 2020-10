Uraufführung im Nebel: "Der Preis des Menschen" in München

Struzenberger verstrickt seine Figuren in ein Beziehungsknäuel, das nicht leicht aufzudröseln ist. Da ist eine verarmte Herzogin, die ihre Liebesdienste an einen Sklavenhändler verkauft; da ist ihr Diener, der uneheliche Spross einer Gräfin, deren Mann ihr den Bastard-Sohn einfach weggenommen hat, wobei ihm ein Pater behilflich war, der wiederum eine junge Novizin sexuell ausgebeutet hat. Das ist alles ein bisschen viel für einen kurzen Text, der nur Schlaglichter auf die einzelnen Handlungsstränge wirft und vor allem in den Dialogen auf minimalem Raum ein Maximum an Diskurs unterzubringen versucht. Beim Zuschauen und -hören bleibt gar keine Zeit, herauszufinden, ob das, was der Autor den Figuren in den Mund gelegt hat, furchtbar klug oder einfach nur entsetzlich verquast ist.

Leider unternimmt auch Uraufführungsregisseur Miloš Lolić nichts, um den Text etwas weniger hermetisch zu machen. Im Gegenteil. Er stülpt seine eigene Kunstwelt drüber: lässt die Augen der Papptiere im Dunkeln zu geheimnisvoller Musik blinken; in regelmäßigen Abständen mit Akku-Schraubern bewehrte Bühnenarbeiter einmarschieren, die Sitzreihen abmontieren (bloß warum nur?) und das Ensemble ausgiebig Geldscheine in die Luft werfen, weil es irgendwie zum Thema passt. Der Preis dieser Regie-Strategie: sie geht auf Kosten des letzten Bisschens Zugänglichkeit, das der Autor nicht selbst in seiner intellektuellen Überambition verschleiert hat. Alles reichlich nebulös.