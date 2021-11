Premiere im Cuvilliéstheater: Thom Luz trifft auf Aristophanes

Leibhaftige Bühnen-Wolken

Das Denken selbst also ist ein Himmel voller Wolken, die man weder am Auftauchen noch am Verschwinden wirklich hindern kann.

Kein Wunder, dass diese Wolken nun auf der Bühne des Münchner Cuvilliés-Theaters leibhaftig auftauchen, in Gestalt riesiger mit feinem Nebel aufgeblasener Plastikkissen, die mal durch die Gegend fliegen, mal durch diese getragen werden, die ihre Auf- und Abtritte haben und aus denen schließlich brutal die Luft, respektive der Nebel herausgestochen wird.

Handlungsarme Denkfabrik

Ansonsten ist in dieser Denkfabrik nicht wirklich Handlung angesagt. Zwar kommt da zu Beginn ein Neuling in diesen von Musik und Sound durchwehten eher unwirtlichen und merkwürdigen Ort, der zwar einige hohe Türen, aber irgendwie keinen Ausweg hat, und durch den die Wolken fliegen.

Zwar will dieser Eleve zunächst so einiges wissen, doch bald schon scheint auch er – weiß gewandet und mehlig angetaut wie die anderen – zum menschlichen Inventar dieses Ortes zu gehören, in dem man zwar Wissen und gute Ratschläge, Erkenntnis und Trost und damit Lebenshilfe schlechthin sucht, in dem man zugleich aber auch wie in einer Anstalt gefangen scheint.

Poetische Leichtigkeit und Gedankenschwere

Dabei kann jeder jeder sein in diesem 6-köpfigen Spielertrupp, mal Mann, mal Frau, mal Fragender, mal Befragter. Ohnehin widerlegt hier jeder alles und jeden oder jede und umgekehrt.

Und so ist diese Münchner Uraufführung von Thom Luz "Die Wolken, Die Vögel, Der Reichtum" in ihrer Mischung aus musikalisch-poetischer Leichtigkeit und Gedankenschwere mindestens ebenso irritierend wie das Denken selbst. Und darüber denkt man dann sicherlich gern noch einmal nach.