"Unwürdige Zensur": Aufregung in Frankreich über Carlsen-Verlag

"Derzeit nicht verfügbar" heißt es bei Amazon, wenn die Graphic Novel "Elise und die neuen Partisanen: Eine junge Sängerin kämpft gegen soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Rassismus" aufgerufen wird. Eigentlich sollte der Titel, der sich mit dem Algerienkrieg und den Studentenunruhen der sechziger Jahre in Frankreich befasst, am 16. Januar auf Deutsch erscheinen, nachdem er bereits auf Französisch, Englisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar ist. Auch in den USA soll er demnächst publiziert werden.

Doch der Hamburger Carlsen-Verlag zog nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP den Comic kurz vor dem Erscheinen zurück. Der Grund, der dafür genannt wird: Ein israelkritisches Nachwort der linksextremen Sängerin und Autorin Dominique Grange (83), deren Biografie die Bildgeschichte zeigt. Sie hatte im Zusammenhang mit der Politik der israelischen Regierung das Wort "Apartheid" benutzt und sich solidarisch mit den Palästinensern gezeigt.

"Wir sind nach wie vor von der Qualität der Geschichte von Dominique Grange und der Illustrationen von Jacques Tardi überzeugt und bedauern, dass wir das Nachwort vor der Ankündigung der Veröffentlichung nicht sorgfältig genug geprüft haben", wird eine Carlsen-Sprecherin von AFP zitiert. Der französische Delcourt-Verlag, wo das Buch 2021 erschien, sprach in einer Pressemitteilung von "absurder und unwürdiger Zensur", da die persönliche Meinung der Autorin nicht gleichgesetzt werden könne mit der Ansicht des Verlags.

"Unverkennbare Strichführung"

"Wir sehen das als Zensur. Wir wussten nichts, wir erfuhren davon von einem Leser, der das Buch bestellt hatte und dem sein Buchhändler mitteilte, dass es nicht erscheinen würde. Es ist gelinde gesagt unhöflich", so Dominique Grange in der französischen Presse. Dort wird auch ausführlich der Umgang mit der israelkritischen BDS-Bewegung in Deutschland zum Thema gemacht und auf eine entsprechende Resolution des Bundestages verwiesen. Auch israelische Medien berichteten über den Vorgang.

"Grange und Tardi reihen das Scheitern der proletarischen Achtundsechziger-Bewegung in die großen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts ein – erzählerisch und graphisch", hatte die "Frankfurter Allgemeine" Anfang des Monats die umstrittene Graphic Novel rezensiert. Es sei "hoch ­interessant zu sehen, wie Tardi darin für die Geschichte des Arbeiteraufstands, den die Ereignisse von 'Achtundsechzig' in Frankreich darstellten, Bilder findet, die nicht nur in der unverkennbaren Strichführung, dem unigrau getönten Schwarzweiß und den markant vereinfachten Gesichtern der Figuren die Linie seiner Historien­Comics" wiederaufnähmen.

Der deutsche Übersetzer Ulrich Pröfrock kündigte nach dem Auslieferungsstopp nach Angaben französischer Medien seine Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag "aus Protest" auf.

Ärger mit Corona-Kinderbuch 2021

Im März 2021 hatte der Carlsen-Verlag für Schlagzeilen gesorgt, weil er ein Kinderbuch über die Corona-Pandemie auf Druck chinesischer Behörden bearbeitet hatte. Es ging damals um den Satz: "Das Virus kommt aus China und hat sich von dort aus auf der ganzen Welt verbreitet." Diese Formulierung wurde in Folge-Auflagen gestrichen. Das war als Fall von "Cancel Culture" kritisiert worden. "Heute würden wir diese Formulierung, deren Bedeutung sich als weitaus offener erwiesen hat, als wir es beabsichtigt hatten, nicht mehr treffen", so der Verlag in der seinerzeitigen Stellungnahme.