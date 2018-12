Unwort des Jahres: Die meisten Vorschläge für "Asyltourismus"

Im Sommer sprach der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mehrmals davon den "Asyltourismus" in Europa beenden zu wollen. Das Wort "Asyltourismus" hatte zuvor bereits CSU-Innenminister Joachim Herman verwendet, im Bundestag tauchte es bereits Ende der 70er Jahre in abgewandelter Form auf. Söder benutzte das Wort auch in einem Tweet.