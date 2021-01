"Corona-Diktatur": Warum das Unwort "verharmlost und verhöhnt"

Sie werden bisweilen als "Rufer in der Wüste" bezeichnet. Da schwingt mit, dass Ihre Unwort-Wahl zwar sehr ehrenwert ist, aber womöglich nicht zur Folge hat, dass irgendjemand künftig anders spricht und Sprache anders verwendet als bisher. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Sprachkritik in all den Jahren etwas bewirkt hat?

Also, was sie auf jeden Fall bewirkt hat, ist, dass die jungen Leute sich mit so etwas auseinandersetzen. Gegen Betonköpfe kann man natürlich nichts machen. Seit vielen Jahren gehen die Unwörter und deren Begründungen in Schulbücher ein, so dass ich schon glaube, dass wir etwas bewirken. Es geht ja nicht um das Verbot der Wörter, sondern es geht um das Nachdenken über öffentlichen Sprachgebrauch. Und das, glaube ich, erreichen wir mit der Diskussion, auch wenn sie in den letzten Jahren zunehmend polarisiert geführt wird, und sei es wenigstens über die Schulen.

Die Jury, deren Mitglied sie 20 Jahre und deren Vorsitzende sie zehn Jahre lang waren, zieht sich nun komplett zurück. Sie alle geben das Unwort in jüngere Hände. In Ihrer Amtszeit gab es Unwörter wie zum Beispiel "Lügenpresse", "Gutmensch", "Volksverräter", "Klimahysterie". Was sagen Sie: Haben Sie da immer die richtigen Begriffe erwischt?

Was heißt richtig ... Wir wollen ja diskutieren. Wir haben uns bestens bemüht, anhand der Einsendungen, die wir bekommen haben, so lange zu diskutieren, bis wir uns auf etwas einigen konnten. Wir haben sicherlich bessere und schlechtere Wahlen getroffen. Aber wir haben sicherlich auch ab und zu Wörter gehabt, die doch die Aufmerksamkeit auf wichtige Sachverhalte gelenkt haben.

Und jetzt gehen Sie in Frieden oder in Frustration?

Ich gehe in Frieden und mit ein bisschen persönlicher Erleichterung, dass es jetzt jemand anders macht. Ich denke, es ist einfach ganz gut, wenn es mal neue Köpfe machen.

