Unwahrscheinlich komisch: "Long Shot" mit Theron und Rogen

Hier stecken die Frauen die Männer in die Tasche

Nicht immer sind die Witze jugendfrei, schließlich spielt Seth Rogen die männliche Hauptrolle. Dessen Filmografie umfasst zwar mehr als Fäkalhumor-gesteuerte Buddy-Komödien, aber Experte in diesem Bereich bleibt er, da kann auch eine Oscar-Gewinnerin an seiner Seite nichts dran ändern. Will sie aber auch gar nicht, dafür hat Charlize Theron sichtbar zu viel Spaß an den Dirty-Talk-Passagen, von denen es im Film mehr gibt als manch einem lieb sein dürfte.

Das Geheimnis der Komödie, die ihr Niveau bis zum Ende mit fabelhafter Leichtigkeit hält, ist der Wechsel zwischen pubertärem Gekicher, klugem Subtext und modernem Twist. Die Frauen haben hier die Hosen an, das gilt für die Außenministerin ebenso wie für ihre engste Beraterin. Weit entfernt davon, überangestrengt mit der Feminismus-Flagge zu wedeln, stecken sie die Männer in die Tasche, ob Love Interest oder Gegenspieler. Dass Letztere zudem deutliche Anleihen bei realen Personen haben – Stichwort Trump und Rupert Murdoch – potenziert den Spaß noch zusätzlich.

Das Tüpfelchen auf dem irre komischen Ganzen ist der Soundtrack. Der spricht nicht nur 90er-Jahre-Nostalgiker an, sondern persifliert, ohne näher drauf einzugehen, überkommene Genrevorgaben und Geschlechterrollen. Liebesfilme funktionieren nämlich sehr gut auch ohne das Märchenprinz-und-Prinzessin-Prinzip. Manchmal verliebt sich eben eine Pretty Woman in einen – oberflächlich betrachtet – unpretty man. So ist das Leben. Und das ist gut so.