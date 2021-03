Unterwegs im Käse-Taxi: Das Kinderbuch-Debüt von Saša Stanišić

So kann es auch mal gehen: "blitzig", "zackzackzackelig" oder auch "leopardürig". Das jedenfalls verkündet die Taxifahrerin in einer der Geschichten von Saša Stanišić. Sie hat es eilig. Und der Fahrgast eigentlich auch. Er will ja schnell wieder nach Hause, zu seinem kleinen Sohn. Und so "flitzsekündelt" das Taxi durch die Straßen. Man merkt bei der Lektüre immer wieder: Saša Stanišić, der für seinen Prosaband "Herkunft" 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, hat so viel Freude am Geschichtenerzählen.

28 turbulente Geschichten

Sein Kinderbuch-Debüt "Hey, hey, hey, Taxi!" enthält 28 Geschichten, mal ganz kurz und "flitzsekündig", mal ein paar Seiten lang. Da geht es ins Mittelalter oder in den Wilden Westen, dort auf den Mond oder an die Elbe, wo eine große Flutwellte kommt ("viel höher als fünfhundert Dachdeckerinnen, die einander auf den Schultern stehen"). Sie treibt ein Piratenschiff an Land, seine Besatzung entpuppt sich glücklicherweise als sehr freundlich und angenehm. Die wilden Kerle verteilen Melonen und eine Schatzkiste.

Das Bilderbuch verdankt sich einer Reihe von Zufällen. Saša Stanišić hat sich die Geschichten für seinen Sohn ausgedacht – und auch zusammen mit ihm. Die beiden fanden viel Freude am Imaginieren und Weiterdrehen und erfanden so zum Beispiel Gurkenampeln, kleine Riesen mit einem Schlagzeughut und Taxis, die einem Käserad gleichen. An eine Buchveröffentlichung habe er zunächst gar nicht gedacht, sagte der Schriftsteller dieser Tage in einem Gespräch mit der dpa. Umso schöner, dass viele kleine und große Leserinnen nun den ungewöhnlichen Taxifahrten folgen können.