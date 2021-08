Unterwegs im Camperbus: Auf der Reise zu sich selbst

"Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe mir nie die Zeit dafür genommen, das herauszufinden." Vor drei Jahren verliebte sich ihr Mann in eine andere Frau. Alles, was ihr bisher als sicher schien, brach zusammen. Die 47-Jährige sah aber auch eine Chance, ihr bisheriges Leben zu prüfen: Was von dem, das sie umgibt, macht sie wirklich glücklich?

Job gekündigt und Wohnmobil gekauft

Nicht viel, fand sie und traf eine große Entscheidung. Sie kündigte ihren Job, überließ dem Ex-Mann das Haus und kaufte ein Wohnmobil. Sie wollte keine Verpflichtungen mehr haben, sondern Zeit. Eine Zeit, sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, wie sie leben möchte. Seit zwei Jahren wohnt sie nun in ihrem Van, reist durch Europa und entdeckt dabei eine neue Liebe: das Schreiben.

Eine neue Heimat auf vier Rädern

Auch Diana Knigge und Phillip-Alexander Schubert wählen ein Leben in Bewegung. Seit fünf Jahren wohnt das Paar auf zwölf Quadratmetern, ihrer "Heimat auf Rädern", wie sie es nennen. Sie suchen ein Leben, das zu ihnen passt und keines, in das sie passen müssen. Und sie sind erfinderisch.