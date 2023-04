Unterwasser-Album: Cosmo Sheldrake taucht ab

Eine vorsichtiges Tapsen, dann lässt er sich hineingleiten in den Ozean, schlüpft unter die Wasseroberfläche als wärs eine Bettdecke, rein in den knarzenden Unterwasseralltag, und dann in kräftigen, regelmäßigen Zügen immer weiter hinein, besser gesagt, hinunter in den dunklen akustischen Dschungel der Tiefsee. So der erste Eindruck des neuen Albums von Cosmo Sheldrake: "Wide Wet World".

Sheldrake der Romantiker

Sheldrake ist Brite, 33 Jahre alt, der Vater Biologe und Parapsychologe, die Mutter Sängerin, der Bruder Mykologe, Pilzforscher – und Cosmo, den interessiert irgendwie alles davon. Sein musikalisches Erweckungserlebnis hat er als Teenager beim Zelten: Hier tschirpt eine Lerche, dort muht eine Kuh – Drum and Base, der Rhythmus der Natur. Diesem Rhythmus ist er seitdem auf der Spur, allzeit bereit, nimmt auf, was ihm vors Mikrofon kommt, Wind und Wellen, Vögel, Frösche, Fische, Viecher, getrieben von einem ganz und gar romantischen Impuls: Sich finden im anderen.

Er habe viel über Zeit und Zeitwahrnehmung nachgedacht, als er mit Vogelstimmen gearbeitet habe, hat Sheldrake vor ein paar Tagen in einem britischen Wissenschaftspodcast erzählt. Verlangsame man das Zwitschern, dann erscheine der Vogelgesang auf einmal fast menschlich, verdaulich für unser Ohr. Bei Meerestieren sei es genau andersrum. Dort müsse man gnadenlos pitchen.

Slow-Swing aus der Drehorgel

"Tempo Translation" nennt Sheldrake das: sich synchronisieren mit der Natur. Oder eher: die Natur synchronisieren mit uns. Denn bei aller Demut vor der Schöpfung – Sheldrake bleibt Künstler. Die Natursounds also sein Material. Ein Material, das er sampelt, das er formt und collagiert, dem er eine Gestalt gibt, und einen Rahmen, etwas das oft klingt wie Slow-Swing aus der Drehorgel.

Beobachtung am Rande: Schon lustig, dass Cosmo Sheldrake, der selbst so aussieht als wäre er einem Wes-Anderson-Film entsprungen, Schlacks mit Pilzkopf und Oversized-Wollpulli, das dieser Typ also Musik macht, die perfekt in einen Wes-Anderson-Film passen würde.

Gerade mal 22 Minuten dauert die neue EP. Gearbeitet hat Shelrake daran über zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen er sein Mikrofon in die unterschiedlichsten Gewässer gehalten und seinen Bewohnern gelauscht hat: dem Popcorngeknister kanadischer Knallkrebse, dem Klick- und Knatterfeuerwerk der Pottwale, dem dunklen Summen der Blauwale, und auch den Gesprächen der West Coats Orcas, die letzten ihrer Art in britischen Gewässern. Von Chemikalien im Wasser unfruchtbar gemacht, sind sie zum Aussterben verurteilt. Und mit ihnen ihr ganz eigener Dialekt, den Sheldrake, in einer Art Klanggesang konserviert hat ("Nekton") – ein Requiem für die letzten schottischen Orcas.

Wiederverzauberung der Welt

Mitsingen – das erlaubt sich Cosmo Sheldrake dieses Mal übrigens nur auf dem Eröffnungstrack ("Bathed in Sound"). Er wollen nun mal das Ohr auf den Ozean lenken, sagt er. Es habe sich irgendwie unpassend angefühlt, zu sehr die eigene Stimme ins Spiel zu bringen. Das ist einerseits schade – weil er einen so irre schönen, unterspannten milchschokoladigen Bass besitzt. Eine Stimme, in die man sich reinlegen kann, wie in eine Hängematte. Aber es passt zum Programm dieses Albums, das weniger Songs enthält – als komponierte Soundscapes. Und klar, dahinter steckt auch ein ökologisches Interesse.

Viel zulange schon würden die Meere als Mülldeponien missbraucht, sagt Sheldrake. Er steuert dem entgegen durch etwas, was man als musikalische Wiederverzauberung der Ozeane bezeichnen könnte. Ob‘s was bringt, da ist er selbst skeptisch. In jedem Fall ist der Versuch wunderschön.