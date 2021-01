vor 42 Minuten

Unternehmenskultur: Vom Befehlsempfänger zum mündigen Kollegen

Gerade jetzt in Corona-Zeiten müssen wir alle "Gehorsam lernen". Andere entscheiden beispielsweise darüber wie wir arbeiten sollen. Auch in der Firma von Katharina Linner waren Befehle früher an der Tagesordnung. Nun versucht sie dies zu verändern.