Unterm Hemd ist er echt böse: "Jekyll & Hyde" in München

Dass er körperlich "gut in Form" ist, konnte er als leicht bekleideter, energiestrotzender Edward Hyde jederzeit beweisen. Als Jekyll war er weniger überzeugend, aber gute Menschen sind natürlich auf der Bühne grundsätzlich "langweiliger" als böse.

An Tempo fehlte es dem Abend nicht, wofür auch der sehr freundliche Beifall des Publikums sprach, eher schon an der einen oder anderen ironischen Brechung. Ganz in schwarz gekleidet, verbreitete das Ensemble etwas arg viel Tristesse, lediglich gebrochen durch die recht tapferen Erotik-Einlagen. Die sollten in ihrer Drastik wohl auch Satire sein, was nicht so recht funktionierte.

Charismatischer Musical-Held

Insgesamt fehlte es auch an musikalischer Abwechslung, an Kontrasten, um die Widersprüchlichkeit von Jekyll & Hyde hörbar und erlebbar zu machen. Es dominierten die ekstatischen Hymnen und Bekenntnis-Songs, die grundsätzlich nicht ohne Chor auskamen, an Romanzen und Balladen fehlte es, was die Mischung etwas arg eintönig machte. Das eigentlich Spannende an Jekyll & Hyde sind ja nicht die Mordtaten des Bösewichts, wie hier vorgeführt, sondern der gruselige Persönlichkeitswandel als solcher. Der aber wurde in dieser Inszenierung eher behauptet als vorgeführt. Gleichwohl ist Fabio Diso ein charismatischer Musical-Held, vielleicht eine Spur zu freundlich und gut gelaunt für diese Rolle, die er aber stimmlich absolut meisterte. Eine konditionelle Schwäche leistete er sich nicht, und das, wo er fast in jeder der 100 Minuten gefordert war, teils auf dem Gerüst herum kletternd.