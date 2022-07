"Untergang des Abendlandes": Sergei Lawrow ist Spengler-Fan

Ob die belarussischen Studenten in Minsk bis dahin jemals von Oswald Spengler gehört hatten, sei dahingestellt, doch der russische Außenminister Sergei Lawrow schwärmte bei einem Auftritt von dem umstrittenen deutschen Philosophen. Dessen Analyse vom "Untergang des Abendlandes" sei "sehr weitsichtig", gibt die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti Lawrows Worte wieder. Obwohl Europa als Kontinent Russland kulturell sehr nahestehe, sei die Rede von dessen "Niedergang" berechtigt. Begründung: Alle Entscheidungen würden mittlerweile in Washington getroffen, die EU sei ein "Anhängsel der amerikanischen Politik". Die USA seien in ihrer Sanktionspolitik auch "klüger" als Europa, so der Außenminister, sie schadeten ihrer eigenen Wirtschaft nämlich "nicht zu viel".

"Kultur, Kunst, Literatur - wir haben uns immer gegenseitig bereichert, und es ist traurig, dass es jetzt als typisch europäisch angesehen wird, ein Verbot der Werke von Dostojewski, Puschkin und Lermontow in Bildungseinrichtungen zu fordern", polemisierte Lawrow. Am Vorabend hatte er bei einer Grundsatzrede behauptet, die Welt werde immer "fiebriger" und vor einer "neokolonialen" Aufteilung der Welt gewarnt.

Hat Russland etwa Deutschland abgelöst?

Dagegen schrieb der Politologe Alexei Fenenko von der Moskauer Universität in einem längeren Essay für den "Russian Council", eine Art Berufsvertretung der russischen Diplomaten, Russland habe mit seiner Abgrenzung vom angeblich zum Niedergang verurteilten Europa neuerdings genau die Sonderrolle übernommen, die früher einmal Deutschland zugesprochen worden sei: "Viele der Werte, die wir als Kennzeichen der russischen Kultur zu betrachten gewohnt sind, etwa als besondere Zivilisation, die sich vom Rest Europas unterscheidet und West und Ost organisch miteinander verbindet, galten vor nicht allzu langer Zeit als Merkmal der deutschen Kultur."

Doch dieses elitäre Selbstverständnis sei Russland "historisch fremd", möglicherweise werde es in absehbarer Zeit sogar an den "rechtmäßigen Eigentümer" Deutschland zurückgegeben: "Aber vielleicht wird Russland diese Rolle doch meistern und den Platz im Gefüge des Westens einnehmen, den das 'Habsburgerreich' jahrhundertelang eingenommen hat." Das allerdings, bliebe zu ergänzen, war zu Spenglers Zeit gerade das Paradebeispiel für den "Untergang" aus Altersschwäche.

Auch Ukrainer zitieren Spengler

Auch in ukrainischen Medien wird Oswald Spengler übrigens gern in Erinnerung gerufen, wenn auch nur schlagwortartig: "Die Situation entwickelt sich nach dem Szenario, vor dem der deutsche Philosoph Oswald Spengler vor etwa hundert Jahren gewarnt hat: Indem er nicht-westlichen Völkern seine Technologie und alles, was damit zusammenhängt, zur Verfügung stellte, nährte der Westen einen Feind", meint der Kolumnist Juri Wassilchenko.

Russland als "wahrhaft christliches Land"

Zum 100. Jahrestag der Veröffentlichung vom "Untergang des Abendlandes" wies der russische Fachmann Boris Paramonow 2018 darauf hin, dass Russland in dem Werk vergleichsweise "gut" wegkommt: "Er sagt, dass Russland im Gegensatz zu Europa, wo die faustische Kultur mit ihrem Pathos des freien Handelns des Menschen dominiert und wo das Christentum im Wesentlichen kein wirksamer Faktor mehr war, dass im Gegensatz dazu Russland ein wahrhaft christliches Land sei, und das Christentum in all seinen Formen verwirklichen werde." Das würde erklären, warum Sergei Lawrow erklärter Fan des Buches ist.

Oswald Spengler (1880 - 1936) hatte allen Grund zum Pessimismus: Er schrieb seine berühmte Fortschrittskritik vom "Untergang des Abendlandes" vor und während des Ersten Weltkriegs, als es mit Europa tatsächlich steil bergab ging. Der aus dem Harz stammende Denker und gelernte Mathe-Lehrer, der unter Nervenzusammenbrüchen litt, konnte es sich als leidlich vermögender Erbe leisten, sich als freier Schriftsteller und Kulturkritiker zu betätigen. Spengler war zwar weder Antisemit, noch Nazi-Sympathisant, jedoch entschiedener Demokratie-Verächter und reaktionärer Fan einer Militär-Autokratie.

In seinem zweibändigen Hauptwerk verglich Spengler sieben historische Hochkulturen mit dem Schicksal Europas und kam zum Ergebnis, dass Auf- und Abstiege ganz natürlich seien. Damit stellte er sich gegen die damals vorherrschende Ansicht, der Fortschritt sei unaufhaltsam und die Welt werde sich zwangsläufig zum Besseren verändern - eine optimistische Haltung, die maßgeblich auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel zurückging und nicht zuletzt Karl Marx und später die Kommunisten beeinflusste.