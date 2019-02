Unter Kannibalen: Viel beklatschte "Turandot" in Dortmund

Tomo Sugao hat viel zu tun

Die Schweizer Mezzo-Sopranistin Stéphanie Müther, die gerade in Chemnitz als Brünnhilde in Wagners "Götterdämmerung" für Furore sorgte, war eine stahl-gleißende Turandot. Alles andere als eine Sympathieträgerin, zumal sie am Ende kein Liebesglück findet, sondern frustriert abzieht, als sie merkt, dass es all den Helden nur auf den Thron ankommt. Klar, dass Regisseur Tomo Sugao auch in den nächsten Jahren gut zu tun haben wird - in Würzburg sind nach der "Götterdämmerung" schon weitere Projekte in Planung, in Dortmund wird er die nächste Spielzeit eröffnen. Und wetten, dass er sein Geheimnis in beiden Fällen mit dem Publikum teilt?

Wieder am 22. Februar, 3. und 13. März, weitere Termine.