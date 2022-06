Unter der Schaumkrone: Malzige "Bieroper" in Pfarrkirchen

Eine Handlung gibt´s nicht, davon abgesehen, dass das Bier irgendwann trinkbar ist und in elegant rotierende Flaschen abgefüllt wird. Bitte nicht in Dosen, denn die kommen hier ganz schlecht weg, zumal die leeren, die mit ihrem aufdringlichen "Hautgout" die Metallsammelstellen in Wertstoffhöfen dominieren. Im Übrigen ist es ja ein Rätsel, wie Bier in die Dose kommt - freiwillig bestimmt nicht, wie ausführlich erläutert wird. "Good People Drink Good Beer", heißt es zum Finale, und das Publikum darf mit klatschen und mit wippen. Klar, dass das alles nicht ohne Goldregen aus der Konfettikanone enden kann.

Dean Wilmington an der Heim- und Mundorgel ist um kein Quietschen und Kreischen, keinen samtigen Kirchensound und keinen pathetischen Ausbruch verlegen. Er legt sogar eine Square-Dance-Nummer und eine "Gärungsminute" ein. Philip Staudt begleitet dazu mit Trompete und Flügelhorn - herrlich, wenn er den Brauhaus-Rhythmus bläst und ebenso großartig, wenn im Reifekeller die Wassertropfen von den Edelpilzkulturen plätschern. Regisseur Yaron David Müller-Zach spricht zurecht im Programmzettel von einem "Bühnenweihfestspiel für Bier", nimmt also auch auf "Parsifal" Bezug. Jetzt dürfte auch geklärt sein, warum auf dem Grünen Hügel in Bayreuth so wenig Wein und so viel Bier konsumiert wird. In Salzburg ist das ja umgekehrt.

Durchaus "avantgardistisch" nennt das Theater an der Rott, normalerweise im benachbarten Eggenfelden zuhause, diese Produktion. Naja, die Avantgarde ist womöglich schon wieder ein paar Meter weiter, aber dafür nicht halb so unterhaltsam. Prost!

Wieder am 18., 19. und 24. Juni im Brauhaussaal in Pfarrkirchen/Landkreis Rottal-Inn, weitere Termine bis 26. Juni.