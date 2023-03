Unter Besserverdienern: "Geld spielt keine Rolle" von Anna Mayr

Über Geld redet man nicht, Geld hat man – besagt eine Redensart, die meistens diejenigen im Munde führen, für die Geld tatsächlich keine Rolle spielt. Man kann darin eine Arroganz der Begüterten sehen. Oder aber den Ausdruck ihres Peinlich-Berührtseins.

Mayr: Opfer-Erzählung ist leichter

Denn womöglich haben manche ja ein schlechtes Gewissen angesichts ihre privilegierten finanziellen Situation. Und darüber reden oder gar ein Buch schreiben, wie es die Autorin Anna Mayr getan hat – gar nicht so leicht. "Ich würde sagen, dass es natürlich viel leichter ist, davon zu erzählen, dass man ein Opfer war", sagt Mayr, deren erstes Werk "Die Elenden" auch ihr eigenes Aufwachsen in armen Verhältnissen thematisierte.

Mittlerweile ist Mayr nach eigener Aussage "Mittelgutverdiener" und blickt zuweilen irritiert auf ihren eigenen Lebensstil. "Einfach den profanen Alltag zu erzählen, den ich jetzt so lebe – da habe ich mich teilweise über mich selbst erschrocken", sagt sie.

"225 Euro für eine Katzentherapeutin"

Anna Mayr wagt sich mit ihrem Buch aus der Deckung. Angekommen in der gehobenen Mittelstandseinkommensklasse beobachtet sie ihr Konsumverhalten. Die Kapitel tragen Titel wie "68 Euro für einen Skipass", "225 Euro für eine Katzentherapeutin" oder "600 Euro für einen Umzug" – weil, wer sich’s leisten kann, lieber andere Kartons schleppen lässt, als sich selbst den Rücken zu ruinieren.

Aus einer Fülle persönlicher Erlebnisse puzzelt Mayr ein Bild unserer kapitalistisch organisierten Gesellschaft zusammen, mit all deren Ungerechtigkeiten und – mitunter absurden – Auswüchsen. Wer auf einen Vorschlag wartet, wie die Verhältnisse sich ändern ließen, wartet vergebens. Denn auf die große These hat Anna Mayr verzichtet. Bewusst, wie sie betont: "Bei manchen Büchern ist ja der Punkt, dass man am Ende eine große These verstanden hat."

Ihr sei es aber eher darum gegangen, dass Leserinnen und Leser in ihrem Buch gerne "Zeit verbringen" – und ihren eigenen Lebensstil reflektieren. Und eben auch über dieses eigenartige Ding lachen, das wir Geld nennen.