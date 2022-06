Unter Armutsgrenze: Russland setzt auf "Putins Lieblingsorte"

Damit hat sie ganz schön Aufsehen erregt und sich auch jede Menge Hohn und Spott eingehandelt: Die Leiterin der Föderalen Tourismusagentur Russlands, Zarina Dogusowa (37), kündigte auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg an, ihre Behörde werde ab dieser Saison mehrere Angebote für Putin-Fans machen. Es soll Rundreisen zu den "Lieblingsorten" des Präsidenten geben, darunter die "absolut besondere Route" mit dem Titel "Sibirische Ferien", die von Krasnojarsk am sibirischen Jenissei über Charkassien in Zentralasien bis nach Tuwa an der mongolischen Grenze führen soll. Der Trip über eine Entfernung von rund 1.200 Kilometern soll acht Tage in Anspruch nehmen, wahlweise individuell oder in einer Gruppe zu absolvieren.

Ein "Wunder der Technik" ist inbegriffen

"Die Reise verbindet unglaublich schöne Natur, sehr gastfreundliche sibirische Völker, einzigartige Artefakte - skythisches Gold, grandiose Gräber der Führer der prähistorischen Königreiche des Mittleren Jenissei, religiöse Stätten des Buddhismus in Tuwa und vieles mehr. In der Route enthalten und ein Wunder der Technik ist das majestätische Sajano-Schuschenskaja-Wasserkraftwerk", schwärmte Dogusowa.

Doch Rostourism beeilte sich gegenüber der "Nowaja Gaseta Europe" klarzustellen, dass Neugierige selbstverständlich nicht in die Nähe von Putin kommen werden. Seine genauen Urlaubsorte blieben geheim, aber es sei ja bekannt, dass er gern am Jenissei weile, und der fließe eben auch durch Krasnojarsk: "Wir haben versucht, dem Präsidenten so nah wie möglich zu kommen."

"Das ist der goldene Schatz Russlands"

Die "Moscow Times" ließ es sich nicht nehmen, die Lebensqualität in Tuwa nachzuschlagen: Die Republik landete beim innerrussischen Vergleich im vergangenen Jahr auf dem 85. und somit letzten Platz. Gut ein Drittel der dortigen Bevölkerung lebe unter der Armutsgrenze, sieben Prozent litten sogar unter "extremer Armut", das heißt sie hätten weniger als die Hälfte des Mindestlohns zum Leben. Das Durchschnittseinkommen in der abgelegenen Region reiche nicht mal aus, um die üblichen Lebensmittel zu kaufen.

Putin soll zwischen 2017 und dem vergangenen Jahr mehrmals in Tuwa geurlaubt haben, auch zusammen mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Gern ließen sich die beiden dabei von vertrauenswürdigen Fotografen begleiten. Die Propaganda nutzte die Bilder, um Putins Vitalität und Verbundenheit mit der "einfachen" Bevölkerung zu unterstreichen. "Für mich ist Sibirien Teil meines Lebens", wurde der Präsident zitiert: "Und wenn sie mich fragen, wo ich gerne leben würde – in St. Petersburg oder Moskau, sage ich: Sibirien gefällt mir auch sehr gut. Es gibt ein einzigartiges Ökosystem und einzigartige Menschen. Dies ist der goldene Schatz Russlands - in Bezug auf seine Werte und moralischen Qualitäten."

"Schwierig, über Tourismus zu sprechen"

Im kremlkritischen "Insider" sagte Juri Tschegolkow, Direktor der Stiftung für die Entwicklung kleiner historischer Städte, es sei zwar eine gute Idee, die "Marke" Putin touristisch zu nutzen und die genannten Regionen seien "wirklich schöne Orte", aber an der Infrastruktur hapere es noch: "In so abgelegenen Gegenden muss man subventionieren, das heißt, solche Fahrten können teuer werden. Auch wenn diese Reisen vom Staat bezuschusst werden, in einer Situation, in der sich die Menschen ernsthaft Sorgen darüber machen, was morgen mit ihrer Arbeit passieren wird, wie sich die Sanktionen auf ihre Arbeit auswirken werden, wie viel Sie sicher sein können, morgen noch zu besitzen - in einer solchen Situation ist es schwierig, über Tourismus zu sprechen, denn Tourismus ist immer noch keine Dienstleistung von höchster Notwendigkeit."

Tschegolkow gab zu bedenken, dass "normale" russische Familien lieber in die Sonne als nach Sibirien fliegen und im Übrigen wegen der Pandemie eine Million chinesische Touristen fehlen, die üblicherweise jeweils 1.000 US-Dollar mitgebracht hätten.

"Hier beginnt der Tag auf Sachalin"

Das hält Rostourism aber nicht davon ab, weitere Reisen auf Putins Spuren ins Angebot zu nehmen: So sollen Interessierte unter dem Motto "Hier beginnt der Tag" auf die fernöstliche Insel Sachalin reisen können, ehemals Verbannungsort, den schon Anton Tschechow gewürdigt hat, und auf der "Zarenstraße" zwischen Moskau und St. Petersburg pendeln.

Oppositionelle russischsprachige Medien im Ausland fragten sich hämisch, ob bei den Ausflügen zu Putins Lieblingszielen auch die Ausscheidungen der Teilnehmer sorgsam vom Geheimdienst in Obhut genommen werden, wie es beim Präsidenten auf Reisen der Fall sein soll, um zu verhindern, das neugierige gegnerische Dienste Rückschlüsse auf seine Gesundheit ziehen können.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte übrigens kürzlich mitgeteilt, Putin habe derzeit gar keine Urlaubspläne. Er sei dafür zu beschäftigt. Der Präsident habe sich nicht mal in den "Maiferien" ein langes Wochenende gegönnt.