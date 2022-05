Unter 30.000 goldenen Blättern: "Haus der Musik" in Budapest

Im Keller gibt's den "Sound Dome", man lümmelt auf bequemen Sitz-Säcken und versenkt sich eine Stunde in Improvisationen nach John Cage. Live: Trompete, Posaune, Keyboards – und drei junge Männer am PC, für die Lichteffekte in der Dom-Kuppel.

Zum Mitspielen

Daneben im Untergeschoss: Das Musik-Museum, das zum Mitspielen lockt. András Batta streicht über Metall, erzeugt so Töne. Das Kind im 68-jährigen Direktor erwacht – er singt in einen Trompeten-Trichter, erzeugt so ein buntes Farbenspiel auf der Leinwand vor ihm: "Freude schöner Götterfunke" Die Texte von Freddie Mercury muss er noch üben.

An den Museums-Wänden hängen vermeintlich alte Schinken mit Musikanten aus dem Mittelalter, die plötzlich sehr beweglich werden und vorspielen. Ältere Kinder kennen das aus den Harry-Potter-Filmen, wenn Dich die Figuren aus den Gemälden plötzlich verfolgen.

Alles nur für Ruhm und Ehre Viktor Orbáns?

Das Museum: Eine Zeitreise durch die ganze Musikgeschichte. Ja, auch mit ungarischem Nationalstolz, aber viele High-Tech-Effekte lenken ab, ziehen an, "tümelnd" ist anders. Sagen inzwischen auch ehemalige Kritiker des Vorzeigebaus, mit dem Ungarn glänzen will – das heißt, vor allem Ungarns nationalpopulistischer Ministerpräsident Viktor Orbán, der noch mehr vorhat im wiederentdeckten Stadtpark.

Auch der Kritiker sagt: "Großartig"

András Török gehört zur intellektuellen Elite in Budapest, in seiner "Bubble", sagt er, sehe man Orbáns nationales Getöse mit Misstrauen. Mit dessen "Liget Budapest Projekt" im Stadtpark sollen Denkmäler gesetzt werden – gleich nebenan entsteht das neue "Museum für Völkerkunde" – architektonisch stark, monumental – vor allem. Aber über das neue "Haus der Musik" will Török nichts kommen lassen: "I like it very much", sagt er, er mag es sehr gern, es sei ein großartiges Gebäude.

"Ein Haus in Ungarn für Ungarn"

Täglich radelt er daran vorbei, auf dem Weg zu seiner Mutter. Auch schon als das Haus im Park noch eine Baustelle war. Zum ersten Mal in Budapest seit langer Zeit wieder wirklich internationales Niveau, sagt er – außen und innen – originelles Design. Und die Ausstellung: Wundervoll. Er werde mit seinen Enkeln wiederkommen. Zu ungarisch? Török hebt die Augenbrauen. Warum? Es sei ein Haus in Ungarn für Ungarn.

Und wo gibt's den besten Espresso?

Die Besucher, nicht nur aus Ungarn, sehen das auch so. Matthias hat seinen Sohn Marcel in den "Sound Dome" mitgenommen, der fand es toll: "Echt gut. Auch das ganze Haus. Ziemlich gut – eigentlich: sehr gut." Vater Matthias bedauert nur: "Wir haben noch gar nicht alles gesehen"

Sie gehen ungern wieder weg, von diesem Ort. Sie können sich Zeit lassen. Im Café im Haus der Musik gebe es den besten Espresso der Stadt, lockt Direktor András Batta. Na dann – viszontlátásra! Auf Wiedersehen.