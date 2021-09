Unsere Ländergrenzen könnten anders aussehen

Ein Kupferstich von Johannes Putsch aus dem 16. Jahrhundert zeigt Italien als rechten und Dänemark als linken Arm Europas, Spanien bildet das gekrönte Haupt: Es ist das Europa Karls V. und der Habsburger. Dass in Karten oder Kunstwerken dargestellte Kontinente mehr über das Weltbild der Epoche verraten, führt der französische Geograf Christian Grataloup auf über 250 Seiten und in 140 Illustrationen vor Augen.

Die Aufteilung der Welt, sagte er, hätte in den Klöstern im Mittelalter begonnen, als man die Welt als drei Teile in einem Kreis darstellte. Man nannte sie Asia, Europa und Afrika, weil Noah drei Söhne hatte. Die Wiederbevölkerung nach der Sintflut ging aus der Sicht der Theologen von diesen drei Söhnen aus.

Die Welt, wie wir sie gerne hätten ...

Ab dem 16. Jahrhundert beginnen die Europäer mit der Eroberung fremder Erdteile. Die Sicht der Welt im Barockzeitalter zeigt zum Beispiel das wunderbare Deckenfresko von Giovanni Battista Tiepolo im Treppenhaus der Würzburger Residenz: Wenn Besucher die Treppen hochsteigen, entdecken sie am Gewölbe über ihren Köpfen zuerst Amerika, dann Afrika und Asien und zum krönenden Abschluss Europa, das sozusagen über die restliche Welt herrscht.

Zugegeben, es gibt natürliche Grenzen wie tektonische Platten, die eine Zuteilung von Ländern zu einem bestimmten Kontinent ermöglichen. Praktisch folgen solche Einteilungen aber nicht modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sie basieren meist auf politischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Interessen.

An manchen Orten, erklärt Autor Grataloup, weiß man wirklich, wo man ist: In Kinshasa sind Sie in Afrika, in Frankfurt in Deutschland und in Europa, da gibt es keinen Zweifel. In Chicago sind Sie in Amerika, da gibt es keine Identitätsprobleme. In Kairo hingegen können Sie in Afrika sein, aber auch in der arabischen und muslimischen Welt, im Nahen oder Mittleren Osten oder im Mittelmeerraum oder auch im Morgenland.

Abbildungen rassistisch geprägt

Die Repräsentation der Anderen ist durchaus rassistisch gewesen: In einem Stich von Julius Goltzius vom Ende des 16. Jahrhunderts wird die Dame Europa, in einer Pferdekutsche sitzend, mit allen Insignien der Macht ausgestattet: Krone, Reichsapfel, Zepter. Bauernarbeit und Schlachtgetümmel im Hintergrund zeigen Europa als Herrin in Frieden und Krieg. Afrika ist im Gegensatz dazu weitgehend nackt dargestellt, was die Barbarei dieses Erdteils illustrieren soll. Ein paar Menschlein fliehen vor einem Krokodil, der Wagen wird von Löwen gezogen.

Asien wird in einem Stich von Goltzius zwar in prunkvoller Kleidung, aber ohne die Attribute der Macht dargestellt. Symboltier ist das Dromedar. Zudem wurden Landschaften und Völker einem Erdteil zugeordnet, wie es gerade zu Diplomatie oder zu wirtschaftlichen Interessen passte.

Die Aufteilung ist keineswegs natürlich, der Ural ist zum Beispiel kein Ozean und somit keine Meeresgrenze. Aber die Geschichte der Aufteilung hat bis heute enorme Auswirkungen für die europäische Integration. Die Fragen über die Grenzen Europas sind keineswegs eine kulturelle oder eine wissenschaftliche Debatte, sondern heiße, geopolitische Themen.

Der Geograf und Historiker Christian Grataloup empfiehlt als Schlussfolgerung mit Humor, die Kontinente als "alte Damen mit verlebtem Charme" zu betrachten.

Er glaube, sagt der Geisteswissenschaftler, dass wir nicht ohne Wörter wie Afrika oder Amerika auskommen. Nicht nur, weil sie einen affektiven Sinn haben – schließlich müsse man Orte lokalisieren können, um zu wissen, wovon man redet –, aber, so der Historiker weiter, wir sollten uns bewusst sein, dass das weder natürlich sei noch ewig dauere.