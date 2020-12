Unsere Filmtipps 2020 aus der BR- und ARD-Mediathek

"Wann. Ein Versuch über die Zeit"

Manchmal gibt es Filme, die einen von der ersten Sekunde an berühren, die einen Nerv treffen. Mit der Doku "Wann. Ein Versuch über die Zeit" von Angelika Kellhammer ist das so. In diesem atemlosen, verwirrenden, manchmal traurigen, immer fordernden Corona-Jahr spürt man die eigene Vergänglichkeit und fragt sich: Wie sieht es aus, das "richtige" Leben? Eine Antwort, die dieser Film gibt, wäre, im Jetzt zu leben. So wie das Mädchen in einem Super 8-Film, das am Klavier sitzt. Es ist selbstvergessen, ganz im Moment.

Doch was ist das – ein Moment, ein Augenblick? Zwei bis drei Sekunden, sagt der Neurobiologe Ernst Pöppel. So lang wie ein Händedruck, ein Vers in Goethes Faust oder eine Zeile in Shakespeares Sonett Nummer 18. Immer wieder überrascht einen der Film mit solchen Aussagen. Und findet dazu Bilder und einen Rhythmus, die mit dem Gefühl von Zeit spielen, mit Langeweile, Atemlosigkeit. Es entsteht ein magischer Sog, auch dank einer sehr subtilen, raffinierten Musik- und Tonspur. Und irgendwann ist dieser wunderbare Film vorbei und man denkt sich – schon? Wie gut, dass man ihn in der Mediathek wieder und wieder anschauen kann.

Die Doku "Wann. Ein Versuch über die Zeit" finden Sie hier .

Ein Tipp von Sylvia Griss